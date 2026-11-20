現年39歲的陳庭欣（Toby）去年12月宣布與拍拖8年的「十億富商」彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，回復單身未夠一年便成功治癒情傷，更被爆已秘密「封盤」半年！新歡是四十多歲的燈飾生意老闆Gary，二人因打匹克球（Pickleball）撻着，據悉男方在4、5個月前才正式辦妥離婚手續。



陳庭欣去年12月宣布與拍拖8年的「十億富商」彩豐行老闆楊振源分手。（IG@toby_yanyan）

Gary傳剛離婚兼育有一對子女。（IG擷圖）

打Pickleball撻著半年

據報道指，陳庭欣早於今年4月便透過Pickleball結識新歡Gary。熱愛這項運動的Gary不時以公司名義贊助大小賽事，因而結識同為發燒友的陳庭欣。身邊友人透露，二人極為合拍，相識時Gary雖未正式離婚，但二人差不多晚晚與一班朋友相約打波，迅速由球友發展成親密關係，低調拍拖至今約半年。雖然二人戀愛後未有高調公開，但身邊好友早已察覺，而Gary亦已於數月前與前妻完成離婚手續。有知情人士透露：「Gary同Toby一樣係 Pickleball嘅發燒友，佢哋識嘅時候，Gary都未正式離婚，嗰陣佢哋差唔多晚晚同班朋友一齊打波，不過一齊咗都冇特別講，唔算高調，但大家好快get到！」

據悉陳庭欣透過Pickleball結識新歡Gary。（IG@toby_yanyan）

男方育有一對子女

至於新歡Gary的背景，雖然家底不及舊愛楊振源雄厚，但四十多歲的他中產出身，憑經營燈飾生意成為KOFFA LIGHTING創辦人，曾負責不少名店的燈光設計，得以「掹車邊」在上流社交圈打滾。據了解，Gary已婚十多年並育有一子一女，惟過往在社交圈甚少表露已婚身份，加上性格外向，婚後異性緣依然不減。知情者更透露，Gary本年初曾力追前女團Super Girls成員趙慧珊（Aka），為奪芳心更促成旗下品牌與對方跨界聯乘舉辦個人畫展，可惜最終被派好人卡，未能進一步發展。

《香港01》致電陳庭欣，但至截稿前未有回覆。