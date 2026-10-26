陳庭欣熱褲騷長腿挑戰港隊平衡板　公開擇偶條件直認運動型男加分

中國香港滑水總會於10月23至25日一連三天假啟德承豐道公園舉行的「Nautique IWWF Asia Wakefest Hong Kong International 2026」 是年度滑水界矚目盛事，賽事共吸引182位、來自不同國家及地區的頂尖滑水運動員參加爭奪獎項。為與眾同樂，大會更於現場設置多個攤位遊戲及打卡位，吸引不少巿民到場圍觀，場面熱鬧。

為隆重其事，大會於昨天（25日）特別邀請嘉賓Toby陳庭欣以活動大使身分到場，為一眾運動員打氣，期間熱褲上陣的Toby大騷長腿，陽光味十足。向來熱愛滑水的Toby，除了到攤位大玩彩繪及瑜伽外，還即場跟香港滑水代表隊成員在陸上進行平衡板挑戰，表現有板有眼，功架十足。Toby對於能以大使身分首次出席活動深感榮幸，還渴望能「落水」參與其中：「感覺好正！之前滑水通常都要去西貢、科學園嘅水域，相信唔係比賽的話，真係冇機會喺啟德滑水，如果可以，我都想落水感受下。」

陳庭欣與Epaphras黃頌祈（右二）及港隊成員。（公關提供）

陳庭欣與港隊成員。（公關提供）

陳庭欣。（公關提供）

大騷長腿。（公關提供）

陳庭欣熱褲長腿現身應援 公開最新擇偶條件

見識到世界各地頂尖滑水運動員的技術，Toby不禁大表驚訝，並自爆提早到場偷師，「真係超勁，佢哋啲花式動作好似喺陸地上做咁，好輕易而舉，其實香港水域玩滑水難度比較高，因為外國有湖，冇乜浪相對容易啲，香港海域多船，要做花式動作就難啲。」Toby大概五、六年前開始接觸滑水，感覺就像一見鍾情，最瘋狂一星期玩足3、4次；Toby熱愛運動，未知現時單身的她，擇偶條件上，可會揀選運動型男士？她表示：「運動型當然會加分，感覺陽光啲，大家又會有共同嘅語言，一邊拍拖一邊運動，好開心，其實運動本身都開心，如果可以同喜歡嘅人一齊做運動，更開心。」

陳庭欣公開擇偶偏愛運動型男。（公關提供）

對於滑水這項運動，陳庭欣曾瘋狂到一星期玩足四次。（公關提供）

黃頌祈女兒遺傳滑水天份

此外，藝人陳嘉寳老公Epaphras黃頌祈是今次活動總監，他本身亦是滑水好手，但自2019年成為人父後，曾一度淡出滑水界，Epaphras表示：「自己真係太鍾意呢項運動，所以趁有時間繼續義務推廣，不過我都係以家庭為先，好似今次咁，雖然我係活動總監，但係有賴一班同我一樣熱愛滑水嘅團隊，先可以順利舉行今次賽事。」Epaphras現在育有三女，問到女兒可有遺傳他的滑水天份？Epaphras笑指：「 都有啲㗎，暫時大嗰兩個女比較上手，最細嗰個只得四歲，未係好夠力，如果佢哋鍾意嘅話，當然好希望佢哋繼承衣缽做滑水運動員㗎！」