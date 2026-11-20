現年57歲的藝人陳淽菁（前名陳芷菁）近年淡出幕前繁華，而生活絕非外界想像般寫意。她自身早前才因淚管閉塞問題兩度進出手術室捱刀，私底下更一直默默肩負起照料年邁雙親的沉重擔子。日前，她在社交平台心痛披露高齡母親的最新健康狀況，指媽媽多年來飽受「長短腳」問題折磨，病情已惡化。經醫生詳細診斷後，證實其母親的髖關節已出現嚴重損耗，必須於短期內接受開刀手術方能根治，令為人子女的她憂心不已。

陳淽菁（右）媽媽病情已惡化，急需手術。（FB@陳淽菁）

同住的繼父同樣患有認知障礙症。（IG@astridtcchan）

陳淽菁心酸拍片承諾：到兒女陪你慢慢走

面對即將迎來的手術硬仗，向來孝順的陳淽菁特意在網上上載短片與長文為母親打氣，字裡行間滲透出濃得化不開的親情。從曝光的片段所見，年邁的母親每踏出一步都顯得極度吃力，一拐一拐、步履蹣跚的背影教人看得鼻酸心疼。陳淽菁感性向母親深情告白，承諾會陪伴在側共同勇敢跨過難關，並寫下動人肺腑之言：「到我們做兒女的陪你慢慢走。」

從曝光的片段所見，年邁的母親每踏出一步都顯得極度吃力，一拐一拐。（IG@astridtcchan）

4歲罹患血癌獲母祈求折壽20年救命

然而這份看似平靜溫馨的母女深情，背後卻走過無數驚濤駭浪與心碎裂痕。回溯陳淽菁充滿坎坷的成長軌跡，年僅4歲時她曾不幸確診急性白血病（血癌），當時連主診醫生亦悲觀斷言她恐難長命。愛女心切的母親在絕望之際虔誠向天祈求，甘願以自己20年壽命換取愛女康復，最終陳淽菁竟奇蹟般戰勝病魔。

豈料命運弄人，在她18歲之際，一直暗自期盼離異父母能破鏡重圓的她，突然驚悉母親決定改嫁再婚。加上當時獨自在加拿大半工讀承受著沉重生活重擔，雙重打擊下令她情緒徹底崩潰，不僅誘發嚴重胃潰瘍，更一度陷入絕望萌生輕生念頭，當年甚至決絕地缺席了母親的婚禮。

昔日母曾祈求折壽20年救血癌女。（FB@陳淽菁）

陳淽菁接患腦退化兩老返港貼身盡孝

幸好隨着歲月洗禮與成長沉澱，陳淽菁逐漸學會放下執念，體諒母親追求幸福的權利，兩母女終冰釋前嫌、重修舊好。25歲那年，為了圓滿當時飽受心臟病困擾的母親心願，她毅然放棄海外生活返港參選《1994年度香港小姐競選》，自此踏入水銀燈下改寫一生。繼早前陪伴罹患癌症兼中風的生父安詳走完人生最後一程後，如今她更一力承擔起照顧兩位患病長輩的重任。

據悉，其生母除即將接受髖關節手術外，近年亦先後確診腦退化症及柏金遜症，而同住的繼父則患有老人痴呆症（認知障礙症）。面對雙重醫療與照料重擔，陳淽菁毫無怨言，親自將兩老由加拿大接返香港定居並日夜貼身照料。