「東張女神」俞可程（Kanis）近日捲入感情風波，被《香港01》獨家爆疑與TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus）當街纏綿，事件隨即引發「假單身」參加戀愛真人騷《女神配對計劃2》以及疑似介入他人婚姻的爭議，日前（19日）俞可程更疑為避風頭，臨時缺席無綫《萬千星輝賀台慶》。事件持續發酵，有網民隨即翻出今年4月《女神2》記者會的舊片，發現一眾女神當日曾即場「宣誓單身」，相關片段火速「返Hit」並惹來全網熱議。

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

女神們曾在記者會當日宣誓「單身」。（TVB）

4月記招齊發誓「絕無拍拖」

回顧今年4月16日，《女神配對計劃2》在電視城舉行全球招親記者會，「金牌媒人」林盛斌（Bob）帶領五位新一代女神俞可程、阮嘉敏、郭珮文、何沛珈及陳若思登場。當時大會為標榜節目真實性，安排五位女神在傳媒鏡頭前公開發誓，力證自己「現時單身、絕無拍拖」，誠意尋找真愛。然而，自俞可程被指於11月5日深夜在天盛苑樓下與鄭韜畧挽手、親吻「斷正」後，其單身人設隨即崩盤。

一眾《女神2》成員現身台慶時被傳媒追訪，阮嘉敏代為解圍之餘，亦直指今季節目組並無刻意審查各人的感情狀況。另一邊廂，第一季女神葉蒨文（Sophie）更爆料指，上屆開拍前製作組曾逐個女神「捉入房」嚴刑逼供兼「恐嚇」盤問是否有拍拖，兩季審查力度可謂天淵之別。

4月記招齊發誓「絕無拍拖」。（影片截圖）

俞可程曾宣誓力證自己「現時單身、絕無拍拖」。（IG@kanissyu）

宣誓舊片翻Hit惹負評 網民嘲諷：冇任何約束力

在「節目組事前冇問」與「當日公開發誓」的強烈反差下，俞可程昔日的單身宣言隨即被網民翻舊帳「返Hit」。不少網民在社交平台及討論區洗版式留言嘲諷，有網民直指：「見冇人講，就我講，個個發誓！本人現正單身！仲話節目組事前冇問…...」，亦有人驚訝表示：「發埋誓噶原來。」，更有網民一針見血狠批：「算吧啦，呢類型發誓冇任何約束力。」，質疑藝人為求爭取曝光及演出機會，在鏡頭前「講一套做一套」。