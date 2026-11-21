圈中模範夫妻張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）日前與20歲兒子「魔童」張慕童現身中環，惟昔日溫馨的「三人行」畫面不再，現場氣氛略顯僵硬。袁詠儀疑似再度與兒子冷戰，母子二人全程零交流，反觀張智霖則與魔童言談甚歡，形成強烈對比。



二人是圈中模範夫妻。（袁詠儀微博圖片）

袁詠儀一家三口現身中環。（網上圖片）

一家現身中環母子刻意保持距離

有網民日前於中環商場偶遇張智霖一家三口。從曝光的相片可見，當日佩戴墨鏡的袁詠儀率先踏上扶手電梯，獨自站在較前位置，似乎刻意與身後的兩父子拉開數級距離。母子之間彷彿隔了一道無形高牆，袁詠儀全程未有回頭或交談，背影顯得相當冷酷。

袁詠儀獨自一人走在前方。（網上圖片）

魔童曾欠禮貌惹怒袁詠儀冷戰

事實上，兩母子出現摩擦早有端倪。袁詠儀於今年10月接受內地網紅papi醬訪問時，便坦言相較於爸爸與魔童的融洽關係，自己與兒子的爭執較多，更自爆正與兒子冷戰。她透露起因是魔童說了一句極度沒有禮貌的話，令她認為必須嚴肅處理，決定以「不與他說話」的方式給予深刻教訓，好讓兒子好好反省。

早前袁詠儀接受訪問時表示與魔童正在冷戰。（小紅書@papi醬）

張智霖化身和事佬？

眼見太太與兒子氣氛僵持，夾在中間的張智霖隨即發揮「和事佬」本色。佩戴墨鏡及雙手插袋的他，站在魔童身旁，不時微微側頭、神情專注地傾聽兒子說話。兩父子彷彿有說不完的話題，氣氛融洽，與前方孤身一人的袁詠儀形成鮮明落差。

袁詠儀坦言因為自己的高壓管教一度令兒子逼出情緒病，魔童甚至曾向父親張智霖提出「想換過一個媽咪」。（YouTube@新城知訊台）

「嚴母慈父」大對比

張家向來奉行「嚴母慈父」模式，袁詠儀管教甚嚴，張智霖曾笑言每次見太太訓子，都錯覺「連自己也一併被罵」，令他「很不爽，很想反擊」；相反，與兒子宛如朋友的張智霖則更為親密。