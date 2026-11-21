現年73歲、素有「張國榮師兄」之稱的前麗的電視藝人及資深搖滾唱將鍾偉強（Simon），早於1977年《第二屆亞洲歌唱比賽》力壓一代巨星張國榮（Leslie）奪冠，惟星途曲折，曾黯然暫退娛樂圈轉投保險界。走過大病鬼門關後，直至2013年以60歲之齡出戰內地選秀節目《中國好聲音2》憑實力翻紅，迎來事業第二春。

近年深居簡出的他，日前罕有現身YouTube頻道《橙色大笨象》接受深度專訪，首度敞開心扉重溫與哥哥的青蔥歲月，親自反擊多年來「借張國榮上位」的指控，並大爆當年激怒恩師鍾景輝（King Sir）以及硬生生捱過生死關頭的驚險往事。

鍾偉強曾力壓張國榮奪冠惹「抽水」罵名。（YouTube@橙色大笨象）

鍾偉強罕談與張國榮患難兄弟情：佢喺我面前喊過。（YouTube@橙色大笨象）

鍾偉強更大爆哥哥成名前的辛酸

回顧1977年的亞洲歌唱比賽，鍾偉強憑演繹高難度英文經典〈These Eyes〉奪魁，張國榮屈居亞軍。鍾偉強憶述當年兩人尚未走紅，性格同樣帶點年輕人的自負而一拍即合。代表香港出戰亞洲區決賽時，彼此更是同一陣線、互相扶持。平日收工後，兩人常相約大排檔促膝長談，鍾偉強更大爆哥哥成名前的辛酸：「其實佢（張國榮）喺做藝員嘅生涯入邊，碰過好多好唔開心嘅嘢，佢亦都喺我面前真係喊過……其實當時大家條路真係唔易行，充滿住Uncertainty（未知數）。」

鍾偉強爆張國榮初入影壇拍的兩部電影極不愉快。（TVB）

拒張國榮沾光反擊「抽水」

然而，外界數十年來總愛將二人成就作比較，甚至有激進聽眾致電電台指責他「借哥哥之名招搖撞騙」。對此，鍾偉強直言一生坦蕩、問心無愧，霸氣回應：「如果我貪佢名，今時今日隔咗幾十年之後我先貪，有冇意思？如果我要攀附佢，我一定行埋去影張相遞俾傳媒啦，但我從來冇咁做。記住，鍾偉強就係鍾偉強，張國榮就係張國榮。大家唔好因為我當年贏過佢，就覺得我一定喺佢之上，唔應該咁樣計，佢嘅成功係佢自己應得嘅。」

回應多年來被指「借張國榮上位」。（YouTube@橙色大笨象）

一心追音樂夢執意解約激怒King Sir拍枱

除了與哥哥的往事，鍾偉強亦重提當年離開娘家「麗的電視」的決裂風波。骨子裡一心只想當純粹音樂人的他，對公司頻頻安排接拍電視劇深感抗拒，最終決意提出解約，轉投TVB另覓出路。

這記突如其來的離巢決定，竟令向來溫文儒雅、修養極高的訓練班導師鍾景輝（King Sir）罕有大動肝火。鍾偉強笑言當時被嚇了一大跳：「我喺訓練班未見過King Sir發脾氣，佢真係拍檯大發脾氣話：『我哋又唔係唔畀機會你，點解你要走？』」但他隨即誠懇向恩師剖白，指演戲並非自己真正渴求的方向，懇求恩師成全讓他去闖一闖：「但我真係想去闖一闖。演戲唔係我最鍾意嘅嘢，我寧願離開，都唔想違背自己，因為嗰度喺音樂上俾唔到我想要嘅嘢。」

戲劇大師鍾景輝（King Sir）。（TVB）

冠狀動脈嚴重堵塞簽生死狀

鍾偉強的追夢路不僅歷經事業起伏，更曾與死神擦身而過。早於2003年，他確診三條心臟大動脈嚴重堵塞，惟因懼怕開刀風險足足拖延了兩年，直至2005年突然氣喘昏厥送院，才不得不硬著頭皮簽下「生死狀」接受心臟搭橋手術。

回想手術前全身消毒的短短五分鐘，向來沒有宗教信仰的他，面對生死關頭，心中只剩下對舞台的眷戀。他虔誠地向蒼天禱告：「醫生話我三條大動脈塞晒，連通波仔都做唔到……我冇宗教信仰，但我上手術台前真係求天，我話我好鍾意音樂，我後生時真係玩得未夠，我求個天畀條路我、畀返個健康嘅身體我，等我可以再享受返我嘅音樂旅程。」憑著這份對舞台的不死執念，他奇蹟戰勝死神。