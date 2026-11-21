向來予人大情大性、樂觀豁達印象的伍詠薇（伍姑娘），在HOY節目《九運會客室2》最後一集「終極篇」由主持變身嘉賓，接受拍檔李凱賢（Brian）深入專訪。節目中伍姑娘罕有展現脆弱一面，重提2002年母親患癌離世的經過時不禁激動落淚，更坦言至今24年仍無法釋懷，當年一度萌生離開世界的念頭。

伍姑娘公開成長心路歷程 。（YouTube@HOY媒體網絡）

母親病榻前哭唱《紅顏》

談起最摯愛的母親，伍姑娘憶述一切始於2002年：「2002年嘅母親節，見到媽咪突然間瘦咗成個碼，於是幾個兄妹叫媽咪去驗身，點知就驗到有身體問題，原來係cancer（癌症）。」她透露當時母親曾接受手術，無奈情況已十分惡劣，醫生直言只剩大約三個月壽命。

面對母親生命倒數，向來孝順的她選擇勇敢面對，在病榻前向母親承諾日後會乖、會好好做人及生活，希望媽媽放下牽掛安心離開。回憶起當時的畫面：「因為cancer佢瞓喺床度，好辛苦。」她更主動問母親想聽甚麼歌，當時虛弱的媽媽回應：「我最鍾意聽你隻CD入面有一隻叫《紅顏》，你唱小調好聽。」自此，伍姑娘每天守在病榻旁為母親獻唱。

至今24年依然難以釋懷。（YouTube@HOY媒體網絡）

難忘亡母臨終一幕，一度想離開世界

母女情深令人動容，然而母親離世當晚的畫面，卻成為伍姑娘心底最深的傷疤。她透露當日原本正為TVB節目《獎門人》作準備，卻突然接獲噩耗：「阿媽唔得喇」她隨即趕往醫院陪伴在側，豈料凌晨卻目睹心碎一幕：「最後到夜晚12點幾嘅時候，就見到……好多血喺度流。嗰個係我人生，最難過嘅一個畫面。我媽媽好多地方流血，我接受唔到。所以佢嘅離開，2002年，到今日2026年，係我人生入面，最接受唔到，亦都想離開呢個世界。」

難忘媽媽臨終流血一幕。（YouTube@HOY媒體網絡）

坦言當年一度想離開世界。（YouTube@HOY媒體網絡）

接連痛失父親與丈夫

事實上，伍姑娘半生經歷過多次生離死別，除了2002年喪母之痛外，她在節目中亦重提18歲喪父，以及21歲時首任丈夫翁江培在婚後13日突然猝逝的慘痛經歷，當年她不僅背負「剋夫」惡名，更被謠傳私吞1.7億巨額遺產，飽受全城流言蜚語攻擊。