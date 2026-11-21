現年65歲的資深音樂人周啟生近年在社交平台上作風極度搶口，獲網民封為「樂壇判官」，其言論亦經常惹起軒然大波！繼早前連環點評楊千嬅、林家謙、陳蕾及伍仲衡等音樂人後，日前他又再度發文開火，上載許志安於《西九爵士音樂節》演唱片段，直斥「走音部分都費事講，完全冇爵士嘅任何元素，Jazzfest my Ass！」，其後面對反駁更拋出「一碗艇仔粥點樣變佛跳牆」並火爆留言叫網民過主。



「樂壇判官」周啟生鬧完一個又一個歌手。（資料圖片/葉志明攝）

周啟生上載許志安《西九爵士音樂節》的演出片段，批評其演唱走音。(facebook截圖)

陳志雲昔日寸爆周啟生：可能係廢唔係廢青

隨著周啟生再度掀起罵戰，近日網上竟瘋傳一段陳志雲（志雲大師）昔日在直播節目中，談論周啟生點名痛斥林家謙為「廢青」的舊片！片中陳志雲以一貫幽默又精闢的言辭逐點反擊，抽水功力深厚，引來大批網民瘋狂點讚！陳志雲在片中首先列出「廢青」的六大定義，包括不積極工作、過度依賴家人、缺乏目標、沉迷娛樂等，並逐一為林家謙平反，力撐他自2018年入行以來便極有目標，出道前亦曾在網絡公司踏實工作。

許志安被周啟生指冇jazz味。(facebook圖片)

陳志雲點評周啟生的舊片近日翻Hit。（YouTube截圖）

隨後陳志雲話鋒一轉，笑指：「如果用呢啲條件，我覺得周啟生符合呢啲條件多過林家謙！」他精闢分析周啟生對社會及網絡充滿不滿，卻只懂在網上發洩情緒，完美符合其中一項定義，更幽默大爆金句嘲諷道：「以佢依家（年紀）嚟講，可能佢唔係『青』啦，即係繼續可能係『廢』，不過就唔係『廢青』！」

陳志雲不覺得林家謙是「廢青」。（YouTube截圖）

陳志雲大爆周啟生更適合：「可能佢唔係『青』啦，即係繼續可能係『廢』，不過就唔係『廢青』！」（YouTube截圖）

陳志雲揭周啟生博存在感：唔好理佢會好炆

當年林家謙的一班粉絲曾為護主而與周啟生在網上展開激烈罵戰，陳志雲在片中亦忍不住向一眾歌迷隔空喊話：「林家謙啲fans，你哋真係傻豬豬呀！你哋咁大嘅迴響呢，其實就正中下懷。」陳志雲一針見血剖析周啟生的心理，直指對方頻頻批評同行往往只是想藉此尋求「存在感」，令自己顯得重要；因此他向粉絲大方獻計，勸勉大家只要採取「冷處理」便是最強反擊：「其實你哋一粒聲都唔好出，直頭唔好理佢，佢會好炆㗎我諗！」精闢見解令不少網民大讚說到點子上。

面對周啟生的瘋狂開火，陳志雲勸粉絲「唔好理佢」才是最佳反擊。（YouTube截圖）

周啟生曾爆粗怒轟網民「躝X遠啲」

回顧整場「廢青風波」的起因，源於周啟生於2024年在社交平台突然點名狠批《叱咤樂壇男歌手》金獎得主林家謙為「廢青」，隨即引發網民及粉絲圍攻爆發激烈罵戰。然而周啟生事後態度依然強硬，發文強調每個人都有發表感受的權利，更還原當時對話直言：「今次事件起因是來自一位朋友，佢話唔鍾意林家謙，我亦都加一句呢條廢青我都唔係好鍾意！」周啟生當時更自傲地表示自己一向自封為「80年代70年代嘅廢青代表」，甚至向反擊他的網民爆粗開火：「想搞事，唔該躝X遠啲！我鍾意講乜，我就講！」事實上，這位「樂壇判官」多年來得罪無數同行及後輩，就連「歌神」陳奕迅、「天后」王菲亦曾成為他的狙擊目標，遭他公開直指「聲音麻麻」，言論向來火藥味極濃！

周啟生此前指林家謙是「嗰條廢青」。（fb@周啟生 Dominic Chow）

周啟生更踩場「文人多說話」專頁，事關有網民喺專頁開帖討論周啟生以廢青形容年輕歌手實屬無禮。（facebook截圖）