由「日本通」轉戰首爾的杜如風（Helen），近期主持的TVB台慶旅遊節目《跟風旅行團》每集都話題十足！平時帶大家「喪買喪食」的她，今次化身「真人版鍵盤戰士」，跟足網上百萬點擊的短片去實測各大韓國打卡熱點，到底係真係好正定係純粹「伏味濃」？在最新一集中，杜如風去到年輕人潮區聖水洞，竟然遇上一塊令她甘願排長龍、更形容為「死前必食」的神級Pizza。不過，向來「百厭」的她，其後在體驗藝術減壓空間時卻因貪玩而激怒全場幕後，下場相當惹笑。

實測亞洲排名15 Pizza名店。（TVB）

聖水洞「死前必食」薄餅。（TVB）

實測亞洲排名15 Pizza名店

杜如風今次帶隊殺入聖水洞一間來頭不小的Pizza長龍店，該店不但獲得亞洲50大薄餅店排名第15位，更連續六年奪得藍帶認證兼意大利官方認可。店內主打自設原始焗爐，即叫即焗。

見慣大場面的杜如風，實測了店內兩大招牌：芝士紅辣椒及極具話題性的「烏魚子Pizza」。其中，這款售價高達42,000韓圜（約港幣$240）的烏魚子Pizza，竟然被網民捧上天，號稱「死之前一定要食一次」。杜如風試食後直指口味偏鹹，反倒極力推介另一款芝士紅辣椒薄餅：「真係未聽過有一塊Pizza可以去到『死前必食』咁誇張！這款烏魚子Pizza味道偏鹹，反而芝士紅辣椒薄餅更具驚喜！」

4萬圜烏魚子薄餅值唔值？（TVB）

化身藝術家出事

食飽飽，當然要找點活動消化下。聖水洞除了Cafe同靚衫，近期亦流行不少文青減壓體驗。杜如風今次就去到一個「漆彈射兔」的藝術空間，原本玩法好斯文，參加者可以將唔同顏色的漆彈射向純白色的立體兔仔，將壓力盡情發洩，更可以將製成品帶走留念。

不過，杜如風的「神經刀」性格又點會安分守己？她本來大想頭地表示：「我本來好想喺聖水洞成為一個偉大嘅藝術家，心諗點可以淨係乖乖地射隻兔仔咁簡單？」貪玩的她竟失手將漆彈直接射中貴重的攝影機鏡頭，辣𤓓身邊的攝影團隊！

「神經刀」本色盡現惹眾怒。（TVB）

幕後大反擊 杜如風求饒

因為杜如風的「無定向」掃射，原本斯文的藝術體驗瞬間變成漆彈大混戰！平時被杜如風點來點去的幕後工作人員，終於忍無可忍上演「大反擊」，群起圍攻將漆彈射向杜如風。寡不敵眾的杜如風最終落得狼狽下場。不少網民大讚好笑兼夠Real，更有留言指：「睇見杜如風被人圍攻真係好爽」、「幕後終於報仇成功！」