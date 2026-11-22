現年45歲的余文樂7月宣布離婚後，僅一個月即重整旗鼓，加入內地爆紅綜藝《披荊斬棘2026》，成為香港唯一代表，為全面復出鋪路。近日他罕有接受張泉靈主持的深度訪談節目《背後2》專訪，首度卸下昔日「臭臉」防備剖白心路歷程，不但驚爆自己長期受嚴重身心疾病困擾、連搭飛機與揸車都成問題，更揭開錄影期間隱瞞重傷及童年遺憾！

余文樂接受《背後2》專訪。（微博@余文樂）

首揭恐慌症病根

余文樂在節目中罕有直面多年來纏身的「恐慌症」。他透露病根源於20至30歲事業巔峰期長期處於高壓負面環境，導致當年脾氣暴躁、看很多事不順眼，更因此背上「臭臉」負評，直到後來求醫探討才驚覺是壓力長期累積而成的病症；由於當年太紅怕無人共情，他一直選擇獨自硬扛。

事業巔峰期長期處於高壓負面環境。（節目截圖）

一直選擇獨自硬扛。（節目截圖）

他坦言當初對於接拍《披荊斬棘2026》一度相當猶豫，全因自己極度害怕人群：「比如說我走進化妝間，幾十個人，我很想扭頭就走。我會手抖、出冷汗、呼吸不了，很想離開。」他更自爆病情嚴重到坐不了飛機、開不了車，試過駕車途中突然恐慌症發作，慌忙打死火燈切線停在路邊平復情緒，如今出門乘車大多只能坐在後座。他感嘆很多普通人不在乎的小事，在自己眼中都會被無限放大。

極度害怕人群。（節目截圖）

怕人群到出冷汗。（節目截圖）

試過駕車途中突然恐慌症發作。（節目截圖）

如今出門乘車大多只能坐在後座。（節目截圖）

克服人群恐懼重登綜藝

談到為何克服人群恐懼堅持參加《披荊斬棘2026》，余文樂直言原因純粹為了子女：「因為我小孩比較少會看到我演出。」他透露去年雖拍了三部電影，但題材不是太深奧便是兒童不宜，亦沒有卡通片邀約，於是希望透過每週播出的競技舞台讓一對子女看見爸爸。他更甜笑大爆子女私下會偷偷練習他的舞步：「他媽媽有偷拍給我看，他在我面前就說不會、不知道。」

余文樂直言原因純粹為了子女上節目。（節目截圖）

雖有拍三部電影，但不適合兒童觀看。（節目截圖）

甜笑大爆子女私下會偷偷練習他的舞步。（節目截圖）

寄人籬下童年遺憾立誓相伴

這份對子女的執著，源於余文樂童年的缺失。他罕有憶述小時候父母長期在內地工作，他與哥哥被迫分開，哥哥隨外婆生活，自己則寄住大姨家，從小羨慕同學放學有父母接送：「為什麼別人都有父母來接下課，我從來都沒有過。」這份遺憾令他立誓絕不讓下一代重蹈覆轍。當女兒於7個月大便早產出世、體重僅有兩斤時，他看著「一個手掌這麼大，插滿管子」的愛女當場落淚，毅然推遲全面復出計劃，直言「錢我可以再賺，但這個時間如果我沒有在，我可能會很後悔」，寧願推掉工作天天陪著孩子成長。

余文樂小時候父母長期在內地工作。（節目截圖）

余文樂童年寄住大姨家。（節目截圖）

女兒於7個月大便早產出世。（節目截圖）

余文樂看著「一個手掌這麼大，插滿管子」的愛女當場落淚。（節目截圖）

毅然推遲全面復出計劃。（節目截圖）

隱瞞左腳韌帶撕裂嚴重積水堅持完賽

針對節目播出期間他曾因一句「不想唱跳」登上熱搜、惹來網民質疑他「躺平」的爭議，張泉靈在訪談中替他抱不平，踢爆他私下其實瘋狂加練卻嚴禁鏡頭拍攝及對外張揚。余文樂首度披露抗拒唱跳的真正隱情——原來他的左腳韌帶撕裂並一直嚴重積水，每跳一步都劇痛難當，但他從未向任何人包括隊長透露半句：「我不想找理由，也不想說好像在找藉口。我們以前出來片場工作，你做好就做好，做不好是你不專業。」

左腳韌帶撕裂並一直嚴重積水。（節目截圖）

拒向隊長賣慘。（節目截圖）

經歷傳媒斷章取義與網絡霸凌戒看留言

面對外界質疑其硬朗作風已不適合現今娛樂圈生態，他坦然回應：「沒有以前那麼合適是一定的，但我可以找到我有價值的位置去繼續工作。我不適合的話，我自然會被淘汰的。」他更透露早年經歷過被傳媒斷章取義及網民罵得體無完膚的創傷後，早已戒掉看留言的習慣並關閉部分社交平台評論區，直言「你看了如果不愉快，就別看」，堅持按自己標準做好每一個舞台。

早已戒掉看留言的習慣。（節目截圖）