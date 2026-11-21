現年40歲的型男陳偉霆（William）與內地超模何穗，去年10月在毫無預警下於社交平台投下震撼彈，宣布早已秘婚並誕下寶貝兒子「小太陽」！不過這對新手父母向來對家庭生活極度保護，鮮有公開放閃。



陳偉霆（William）去年10月在毫無預警下宣布早已秘婚並誕下寶貝兒子「小太陽」。（微博圖片）

畫面好幸福。（微博圖片）

何穗帶1歲「小太陽」公園放電

日前何穗終於大派福利，罕有分享與兒子的溫馨日常，更感性寫道「好愛我的每一天」，透露帶著寶貝仔到戶外草地親近大自然。雖然爸爸陳偉霆未有出鏡，但畫面中兩母子的甜蜜互動，已隔空傳遞出無限的家庭幸福！

何穗帶1歲「小太陽」公園放電。（IG@hesui923）

當日何穗與囝囝更特意穿上同色系的「親子裝」，時尚感十足——何穗身穿一件深啡色羊毛外套內搭簡約白色T恤，下身配上深啡色貼身運動褲，完美勾勒出筆直纖細的「逆天長腿」，保暖之餘又不失超模時尚氣場；而兒子「小太陽」則化身一隻「毛毛小熊」，穿上一件啡白相間的毛衣，帽子上還附有一雙超可愛的熊耳朵，造型萌爆全場！

何穗孕後身材管理依然在線。（IG@hesui923）

陳偉霆兒子完美複製超模媽

最令網民驚歎的是，年僅一歲的「小太陽」在草地上站立時，已經展現出驚人的高䠷身形，「手長腳長」的優越比例顯而易見，「小太陽」完美遺傳了國際超模媽媽以及高大靚仔爸爸陳偉霆的神級基因，年紀細細已星味十足，絕對是個不折不扣的「小型男」，未來發展潛力無限！

何穗蹲在草地上幫囝囝拍照，眼神中充滿母愛。（IG@hesui923）

1歲「小太陽」手長腳長，盡得超模媽媽與陳偉霆真傳。（IG@hesui923）

何穗緊擁愛兒母愛滿瀉

兩母子在公園中玩得不亦樂乎，全程歡笑聲不斷！期間何穗不時貼心地蹲下身子，滿臉笑容地拿起手機與兒子自拍，而精靈可愛的「小太陽」亦非常配合，醒目地對著鏡頭揮手打招呼。玩到興起時，兒子更突然匆匆撲向媽媽「扭計要抱抱」，何穗隨即露出一臉寵溺的甜笑，將兒子緊緊擁入懷中，母愛瞬間滿瀉，畫面溫馨得令人融化！而何穗亦忍不住在清幽的草地上大玩自拍，舉手投足依然深具超模風範，狀態大勇！

何穗溫柔地望著兒子，眼神裏洋溢着母愛。（IG@hesui923）