娛樂圈近日掀起一場「天價車馬費」猜謎風波，緣起伍詠薇（伍姑娘）日前在陳敏之網台節目《Chi Chat》，大爆遭相識多年的圈中閨密開出「天價車馬費」刁難，掀起全城猜謎熱潮；圈中名嘴梁思浩近日亦在其網台節目《娛樂好好玩》中開咪拋出更震撼的內幕炸彈，狠批自己曾遇上一位「過氣一線女星」獅子開大口索取驚人天價，更公開暗示與伍詠薇遇到的是同一人！

伍詠薇。（IG@christineng）

伍詠薇自爆《九運會客室》邀約內幕

這場「天價車馬費」風波源於伍詠薇近日作客好友陳敏之的網台節目《Chi Chat》。她重提早前為香港電視台主持節目《九運會客室》第二季期間，主動提供好友名單協助節目組邀約嘉賓，豈料其中一位相識多年的圈中女性好友得悉主持是她後，竟透過經理人開出遠超常規的「天價車馬費」。伍詠薇直言若無意受訪大可直接婉拒，不應開天殺價為難幕後工作人員，怒斥此舉缺乏基本尊重。

伍詠薇大爆《九運會客室》秘聞。（YouTube@《Chi Chat》）

梁思浩開咪狠批

事件鬧得沸沸揚揚之際，向來敢言的梁思浩隨即在網台節目《娛樂好好玩》中，向拍檔吳家樂大爆親身經歷。他直言，自己主持《娛樂審死官》期間，亦曾親自致電邀請一位女性好友上節目傾偈做嘉賓，對方竟獅子開大口，開出天價。當吳家樂追問該女星是否已達「超級巨星」級數時，梁思浩毫不留情以「過氣咗嘅一線女星」形容對方，並指清談節目根本不會支付商業活動級別的酬勞，認為其開價與現時江湖地位嚴重不符。

梁思浩《娛樂審死官》期間亦曾親自致電邀請一位女性好友上節目。（FB@娛樂好好玩）

吳家樂追問該女星是否已達「超級巨星」級數。（FB@娛樂好好玩）

梁思浩毫不留情以四個字狠批：「過氣咗嘅一線女星」。（FB@娛樂好好玩）

梁思浩隔空對質伍姑娘疑撞正「同一人」

說到此處，梁思浩更向伍詠薇隔空喊話：「我而家想問下阿伍姑娘，係咪同一個語言？」言語間強烈懷疑向他開價十萬的過氣女星，與伍詠薇口中那位閨密極有可能是同一人。說罷，他即繪形繪聲模仿該名女星當時的語氣與口吻：「思浩，好啊，我上嚟做你嘉賓。不過咁，我用慣咗自己嘅整頭，用慣咗自己嘅化妝。嗱，我嘉賓費就五萬，咁另外呢，梳頭就兩萬五，化妝就兩萬五。」

梁思浩更在節目中繪形繪聲模仿該名女星當時的語氣與口吻。（FB@娛樂好好玩）

梁思浩坦言，當時聽完這番「拆帳式」報價後「直情呆咗」，更直言「我聽完之後呢，我個心都有個粗口嘅字啊」。他認為大家份屬圈中朋友，上節目傾偈卻要額外收取高達五萬元的私人梳化費用，實在太過誇張。