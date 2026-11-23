現年38歲的內地劇集一姐景甜，今年8月突然遭加密貨幣波場（TRON）創辦人、身家估計高達665億港元的舊愛孫宇晨入稟起訴追討巨款，更被大爆涉及天文數字的海外代孕羅生門，事件震驚娛樂圈！景甜自8月底發文反擊後便全面絕跡公開場合近三個月，外界盛傳她已遭當局「軟封殺」；豈料近日內地狗仔隊接連捕獲她的最新私下蹤影，其寫意悠閒程度令人大跌眼鏡！

景甜早前捲「代孕風波」。（微博@景甜）

孫宇晨。（網上圖片）

孫宇晨入稟追討3千萬禮金始末

這場轟動全城的豪門情變風波始於今年8月，孫宇晨在社交平台以《我的女友景甜》為題發表萬字長文，巨細無遺剖白多年來暗戀景甜、由相識到熱戀的經過，更宣布已委託律師向景甜及其父母正式提出訴訟，追討高達3,000萬元人民幣（約3,498萬港元）禮金。據孫宇晨在文中指控，他曾豪擲巨額聘金安排景甜赴美協助代孕生子，惟女方在關鍵時刻臨時開出天價，要求額外支付5,000萬美元（約3.9億港元）才肯進行程序，孫宇晨拒絕妥協後雙方代孕計劃隨即告吹並反目收場。風波爆發後，景甜承認二人確實曾經交往，但自嘲「眼光不行」，並強硬發聲表態：「我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。」

孫宇晨在社交平台以《我的女友景甜》為題發表萬字長文。（X@justinsuntron）

景甜強硬發聲表態。（微博截圖）

其後全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）聯合創辦人趙長鵬（CZ）在社交平台公開發文勸告，直指「市場營銷激進可以，但上升到人身攻擊甚至損害他人職業發展沒有必要，直接打官司也比披露不必要細節好」，孫宇晨隨後以「關燈」為喻發文道歉並停止公開狙擊。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）日前在X發文勸告：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重！」孫宇晨亦公開回應：「謝謝CZ，說得對。互相尊重，妥善解決，剩下的交給法院。我不再多說了。」（X截圖）

商場豪氣狂掃名牌

雖然輿論暫告一段落，但景甜自8月底發文後便神隱幕前近三個月，外界普遍推測原本穩坐劇集一姐寶座的她恐因此遭「軟封殺」。不過，內地狗仔隊近日接連公開她的最新私下片段——其中一段影片拍到景甜帶著助理現身商場瘋狂購物，期間出手依然闊綽毫無手軟，最終買到滿載而歸，惟亦有眼尖網民質疑該段逛街片段是否早前的舊片。

景甜近況。（影片截圖）

商場豪氣狂掃貨。（影片截圖）

零經濟壓力。（影片截圖）

孖好友悠閒聚餐

與此同時，另一家內地傳媒近期亦發布最新跟拍片段，只見景甜手持保溫壺，剛與三五知己結束聚餐並面帶微笑步出餐廳，狀態相當輕鬆自然，似乎心情已完全不受分手及官司風波影響。雖然私下生活依然富貴寫意，但景甜的演藝事業卻仍籠罩陰霾——受代孕風波牽連，她手頭上已完成拍攝卻尚未播出的三部重頭劇集，包括《待我醒來時》、《同心結》以及原本已於8月過審取得發行許可證的《龍骨焚箱》，至今依然排期無影，未知何時才能重見天日與觀眾見面。