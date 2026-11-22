改編自馬伯庸同名小說、由成毅領銜主演、林更新特別出演的古裝歷史劇《兩京十五日》，於11月20日晚在中央電視台電視劇頻道（央視八套）及網絡平台愛奇藝同步開播。該劇以明朝洪熙元年為背景，講述太子「朱瞻基」（成毅飾）與市井捕快「吳定緣」（林更新飾）在寶船爆炸遇刺後，於十五日內沿京杭大運河生死趕返北京的故事。劇集首播即刷新平台熱度紀錄並獲26個廣告贊助，然而社交媒體評論區卻出現一星與五星各佔一半的兩極場面，男主角成毅的原聲演繹更成為網民批評焦點。



由成毅領銜主演、林更新特別出演的古裝歷史劇《兩京十五日》，於11月20日晚在中央電視台電視劇頻道（央視八套）及網絡平台愛奇藝同步開播。（微博＠兩京十五日官微）

社交媒體評論區出現一星與五星各佔一半的兩極場面，《兩京十五日》主角成毅的原聲台詞更成為全網吐槽焦點。（微博@兩京十五日官微）

「皇城」聽成「黃陳」？成毅原聲對白被嘲似夢話

《兩京十五日》開播後，不少觀眾將批評矛頭直指成毅飾演明朝太子「朱瞻基」的原聲台詞表現。有網民指出，他在部分文言文及權謀對白段落，口腔開合度偏小，吐字黏連且尾音帶有輕微湖南口音，例如將「皇城」唸得近似「黃陳」；情緒激動時氣息偏虛，一旦遮住字幕便難以聽清完整對白。

《兩京十五日》開播後，部分觀眾將批評矛頭直指成毅飾演明朝太子「朱瞻基」的原聲台詞表現。（《兩京十五日》劇照）

有網民指出成毅在部分文言文及權謀對白段落，口腔開合度偏小，吐字黏連且尾音帶有輕微湖南口音，例如將「皇城」唸得近似「黃陳」。（《兩京十五日》劇照）

大批網民在內地社交平台毫不留情批評，直言「嘴裏像勾芡了一樣黏糊糊，聽著像在說夢話」，更有人尖銳點評：「演的是大明儲君不是體弱病號，離了字幕根本聽不懂」。

網民對成毅在《兩京十五日》原聲台詞的評價。（網上圖片）

網民對成毅在《兩京十五日》原聲台詞的評價。（網上圖片）

嘴裏像勾芡了一樣黏糊糊，聽著像在說夢話。 網民留言

與資深演員同場鬥戲高下立見 林更新演市井捕快反成亮點

該劇由執導過《大明王朝1566》的著名導演張黎操刀，並雲集馬少驊等一眾資深演員。在朝堂群戲中，老戲骨字正腔圓、落地有聲的台詞功底，與成毅偏柔和輕推的聲線形成強烈落差。

《兩京十五日》由執導過《大明王朝1566》的著名導演張黎操刀，並雲集馬少驊等一眾資深演員。（微博@兩京十五日官微）

在朝堂群戲中，老戲骨字正腔圓、落地有聲的台詞功底，與成毅偏柔和輕推的聲線形成強烈落差。（微博@兩京十五日官微）

與此同時，搭檔林更新演活市井小捕快「吳定緣」，自然鬆弛的原聲反而包辦全劇笑點。不少追劇網民在社交平台直言「跟一排老戲骨同框飆戲，誰強誰弱三秒就聽出來了」，亦有觀眾笑言：「林更新一開口就把成毅襯托得更像背課文，乾脆兩人把角色互換算了」。

與此同時，搭檔林更新演活市井小捕快「吳定緣」，自然鬆弛的原聲反而包辦全劇笑點。（微博@兩京十五日官微）

在朝堂群戲中，老戲骨字正腔圓、落地有聲的台詞功底，與成毅偏柔和輕推的聲線形成強烈落差。（微博@兩京十五日官微）

跟一排老戲骨同框飆戲，誰強誰弱三秒就聽出來了。 網民留言

粉絲反擊指貼合太子人設轉變

面對排山倒海的批評，支持者與粉絲隨即貼出劇集片段反擊。支持方強調朱瞻基前期是流連市井、偽裝紈絝的年輕太子，刻意慵懶鬆弛的語氣正是不把旁人放在眼裡的態度；直至寶船爆炸後展開十五日生死逃亡，聲線才隨之轉為低沉疲憊，當中經典一幕「孤的話說完了嗎？」便靠壓低嗓音營造出不怒自威的壓迫感。

支持方強調朱瞻基前期是流連市井、偽裝紈絝的年輕太子，刻意慵懶鬆弛的語氣正是不把旁人放在眼裡的態度。（《兩京十五日》劇照）

支持方強調朱瞻基寶船爆炸後展開十五日生死逃亡，聲線才隨之轉為低沉疲憊，當中「孤的話說完了嗎？」便靠壓低嗓音營造出不怒自威的壓迫感。（《兩京十五日》劇照）

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