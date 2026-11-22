近年多部古裝陸劇熱播，女星的古典氣韻與演技屢成網民熱議焦點。綜合近期網上討論，「最有古典美又有演技」內地劇女星六強名單備受關注，由榜首至第六位依次為宋祖兒、劉亦菲、田曦薇、王楚然、趙麗穎及白鹿。六人分別憑《折腰》、《夢華錄》、《嫁金釵》、《柳舟記》、《知否知否？應是綠肥紅瘦》及《莫離》等代表作展現古韻與角色張力，當中宋祖兒更憑《折腰》小喬一角獲讚「天生適合古裝扮相」力壓群芳。



綜合近期網上討論，「最有古典美又有演技」內地劇女星六強名單備受關注。（《神鵰俠侶》劇照）

六人分別憑《折腰》、《夢華錄》、《嫁金釵》、《柳舟記》、《知否知否？應是綠肥紅瘦》及《莫離》等代表作展現古韻與角色張力。（《卿卿日常》劇照）

TOP1宋祖兒：靈動兼備爆發力 《折腰》小喬奪冠

宋祖兒本名孫碧涓（曾用名孫凡清），1998年5月23日生於天津，7歲憑《海闊天高》出道。2009年演《寶蓮燈前傳》哪吒走紅，赴美求學後2018年以表演專業全國第三考入北京電影學院，曾憑《九州縹緲錄》奪華鼎獎最佳古裝女演員，亦演過《喬家的兒女》。她與劉宇寧主演的36集古裝劇《折腰》2025年5月13日首播，講述焉州小喬為化家族血仇代姊嫁予魏劭，二人在試探中相愛並攜手護民。網民指她五官明豔清新兼備，演活小喬聰慧堅韌而居首。

宋祖兒曾憑《九州縹緲錄》奪華鼎獎最佳古裝女演員，亦演過《喬家的兒女》。（《喬家的兒女》劇照）

宋祖兒與劉宇寧主演的36集古裝劇《折腰》2025年5月13日首播，講述焉州小喬為化家族血仇代姊嫁予魏劭，二人在試探中相愛並攜手護民。（《折腰》劇照）

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TOP2劉亦菲：古典儀態成標竿 《夢華錄》盡顯仙氣

劉亦菲1987年8月25日生於湖北武漢，北京電影學院畢業。她早年與黃曉明合演《神鵰俠侶》，白衣小龍女深入民心；2022年與陳曉主演《夢華錄》，飾遭未婚夫背棄後赴汴梁開酒樓的趙盼兒，與皇城司副使顧千帆並肩破局。網評讚其執扇、茶藝身段優雅，搭配自然鬆弛演技，獲封古典標竿。

劉亦菲早年與黃曉明合演《神鵰俠侶》，白衣小龍女深入民心。（《神鵰俠侶》劇照）

2022年劉亦菲與陳曉主演《夢華錄》，飾遭未婚夫背棄後赴汴梁開酒樓的趙盼兒，與皇城司副使顧千帆並肩破局。（《夢華錄》劇照）

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TOP3田曦薇：甜美女神反差演繹豪門內鬥 《嫁金釵》分飾兩角

田曦薇1997年10月14日生於重慶，上海戲劇學院畢業。她2022年與白敬亭合演《卿卿日常》，憑樂觀美食家李薇走紅；今年（2026年）與閆桉主演古代傳奇愛情劇《嫁金釵》，一人分飾流落市井替嫁英國公府世子陸濯的真千金魏嬈（阿醜），以及驕縱假千金君黛。網民讚她從甜美切換至端莊潑辣的反差演技，精緻妝造更添古韻。

田曦薇2022年與白敬亭合演《卿卿日常》，憑樂觀美食家李薇走紅。（《卿卿日常》劇照）

2026年10月田曦薇與閆桉主演古代豪門內鬥劇《嫁金釵》，一人分飾流落民間、替嫁國公府世子陸濯的真千金魏嬈，以及驕縱假千金君黛。（微博＠嫁金釵官微）

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TOP4王楚然：五官立體大氣撐起造型 《柳舟記》演失憶寨主

王楚然1999年1月21日生於上海，上海戲劇學院畢業。她2020年憑《清平樂》貴妃張妼晗嶄露頭角；2024年與張晚意合演《柳舟記》，飾失憶女寨主柳眠棠，與假扮夫君的淮陽王崔行舟先婚後愛；2026年夥拍丞磊演小說穿越劇《成何體統》妖妃庾晚音。她因明豔濃顏與純熟鏡頭感染力入選。

2024年王楚然與張晚意合演《柳舟記》，飾失憶女寨主柳眠棠，與假扮夫君的淮陽王崔行舟先婚後愛。（《柳舟記》劇照）

2026年王楚然夥拍丞磊演小說穿越劇《成何體統》妖妃庾晚音。（《成何體統》劇照）

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TOP5趙麗穎：從主母到女王爺 《知否》《與鳳行》剛柔並濟

趙麗穎1987年10月16日生於河北廊坊，雖非正統演藝學院出身，卻憑多部大熱劇集穩居一線。她在2018年與馮紹峰合演《知否知否？應是綠肥紅瘦》飾庶女盛明蘭，講述其從謹小慎微成長為當家主母；2024年與林更新主演《與鳳行》，化身靈界碧蒼王沈璃與神君行止共護三界。觀眾指她無論閨秀沉穩或戰神颯爽皆拿捏精準。

趙麗穎在2018年與馮紹峰合演《知否知否？應是綠肥紅瘦》飾庶女盛明蘭，講述其從謹小慎微成長為當家主母。（微博＠內娛第一掌公主）

2024年趙麗穎與林更新主演《與鳳行》，化身靈界碧蒼王沈璃與神君行止共護三界。（《與鳳行》劇照）

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TOP6白鹿：可塑性極強 《周生如故》到《莫離》兼具虐戀英氣

白鹿本名白夢妍，1994年9月23日生於江蘇常州，2016年入行。她2021年與任嘉倫合演《周生如故》，飾與小南辰王周生辰情深緣淺的貴女漼時宜；2026年與王星越合演《唐宮奇案之青霧風鳴》，並夥拍丞磊主演《莫離》，演繹下嫁殘疾定王墨修堯、暗中復仇的葉璃。她憑感染力哭戲與百變戲路躋身六強。

白鹿2021年與任嘉倫合演《周生如故》，飾與小南辰王周生辰情深緣淺的貴女漼時宜。（《周生如故》劇照）

白鹿夥拍丞磊主演《莫離》，演繹下嫁殘疾定王墨修堯、暗中復仇的葉璃。（《莫離》劇照）

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