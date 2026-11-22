古裝劇《逐玉》今年3月於內地首播，其後於10月12日登陸無綫翡翠台，在兩岸三地累積大批劇迷。在內地首輪播畢逾七個月（無綫仍在熱播中）之際，男女主角張凌赫與田曦薇於11月21日晚在事前未有預告下，現身台灣影視專頁的網上粉絲見面會，不但以閩南話問好，更重現劇中靠肩「認夫婿」等經典場面，在微博及多個社交平台引起熱議。兩人在直播中互動自然且不失分寸，獲不少網民讚賞打破公式化宣傳模式，同時亦引發劇迷對「理性追劇」的討論。



古裝劇《逐玉》今年3月於內地開播並先後登陸無綫翡翠台後，在兩岸三地累積大批劇迷。（微博＠網劇逐玉）

《逐玉》播畢逾七個月後，男女主角張凌赫與田曦薇於11月21日晚在事前未有預告下，現身台灣影視專頁的網上粉絲見面會。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

屠戶女招贅落難侯爺 契約婚姻釀真情

《逐玉》改編自團子來襲同名小說，由曾慶傑執導，3月6日在騰訊視頻及愛奇藝首播，其後亦登陸無綫翡翠台播出。劇中田曦薇飾演的西固巷屠戶女樊長玉，在父母雙亡後為保住家業決定招贅；張凌赫飾演的謝征表面上是受傷書生，實為背負17年前血案、化名「言正」入贅藏身的武安侯。兩人由一紙假婚約展開同居生活，在日常擦藥、教字與守鋪子之間漸生情愫；其後謝征被徵召入伍，樊長玉親赴傷兵營尋夫並說出「回去，我殺豬養你」，隨著謝征身份曝光與戰局告急，樊長玉亦提刀走上戰場，在沙場與其並肩禦敵。

《逐玉》改編自團子來襲同名小說，由曾慶傑執導，3月6日在騰訊視頻及愛奇藝首播，其後亦登陸無綫翡翠台播出。（微博＠網劇逐玉）

田曦薇飾演的西固巷屠戶女樊長玉，在父母雙亡後為保住家業決定招贅。（微博＠網劇逐玉）

張凌赫飾演的謝征表面上是受傷書生，實為背負17年前血案、化名「言正」入贅藏身的武安侯。（微博＠網劇逐玉）

兩人由一紙假婚約展開同居生活，在日常擦藥、教字與守鋪子之間漸生情愫。（微博＠網劇逐玉）

無預告現身兩岸直播 靠肩重現經典對白

這場網上見面會於11月21日晚在台灣「我們愛追劇」Facebook及YouTube頻道舉行，開播半小時便吸引近3萬人次觀看，後續在線觀看人數更一度衝破26.7萬、掀起熱烈討論。張凌赫與田曦薇甫出場便以閩南話說出「我超喜歡你」向粉絲問好。互動期間，張凌赫稱讚田曦薇「又瘦了，更美了」，她隨即回讚對方更顯成熟，張凌赫則笑著反問「我以前不成熟嗎」。

《逐玉》這場網上見面會於11月21日晚在台灣「我們愛追劇」Facebook及YouTube頻道舉行。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

《逐玉》這場網上見面會開播半小時便吸引近3萬人次觀看、累積約1,800條留言。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

張凌赫與田曦薇甫出場便以閩南話說出「我超喜歡你」向粉絲問好。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

互動期間，張凌赫稱讚田曦薇「又瘦了，更美了」，她隨即回讚對方更顯成熟，張凌赫則笑著反問「我以前不成熟嗎」。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

隨後，田曦薇主動挽住張凌赫的手臂並靠在其肩上，重現劇中對白「這是我的夫婿，言正」，張凌赫聞言笑稱「受寵若驚，後面的不太方便了」。兩人又即場重演「我殺豬養你」及餵食陳皮糖等經典橋段；二人在對視10秒環節後更互讚「真美」、「真帥」，並獲粉絲送上鳳梨酥、太陽餅及香囊等禮物。

田曦薇主動挽住張凌赫的手臂並靠在其肩上。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

張凌赫聞言笑稱「受寵若驚，後面的不太方便了」。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

張凌赫與田曦薇又即場重演「我殺豬養你」及餵食陳皮糖等經典橋段。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

田曦薇與張凌赫獲粉絲送上鳳梨酥、太陽餅及香囊等禮物。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

張凌赫與田曦薇在直播中互動自然且不失分寸，獲不少網民讚賞打破公式化宣傳模式。（《逐玉》線上見面會直播截圖）

自然分寸感贏盡口碑 網民籲勿過度聯想

劇集播畢多時仍能引起廣泛關注，主因在於活動跳脫了一般劇集的宣傳模式。該見面會原擬以實體形式舉行，因行程調整改為網上進行，且事前幾乎沒有預告。有網民在微博留言大讚兩人展現了「完全不尷尬、不工業、超級自然」的螢幕情侶在劇集播畢後的宣傳互動，亦有劇迷表示年初追看的劇集至年尾仍有主演合體，誠意十足；亦有粉絲認為優質影視作品能打破地域界限打動兩岸年輕觀眾；不過，亦有聲音提醒大眾不宜將角色關係延伸至現實生活，呼籲切勿過度聯想演員的真人關係。

完全不尷尬、不工業、超級自然。 網民留言

《逐玉》播畢多時仍能引起廣泛關注，主因在於活動跳脫了一般劇集的宣傳模式。（微博＠網劇逐玉）

《逐玉》該見面會原擬以實體形式舉行，因行程調整改為網上進行，且事前幾乎沒有預告。（微博＠網劇逐玉）

有劇迷表示年初追看的劇集《逐玉》至年底仍有主演合體，誠意十足。（微博＠網劇逐玉）