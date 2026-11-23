被譽為「最美港姐」的李嘉欣（Michele）與富豪丈夫許晉亨於2008年步入婚姻，轉眼間已攜手走過18年。今日（23日）適逢兩人的結婚紀念日，李嘉欣於個人社交平台分享夫妻甜蜜合照大曬恩愛，並寫上「Happy 18th Anniversary」，閃瞎一眾網民！

李嘉欣於個人社交平台分享夫妻甜蜜合照大曬恩愛。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣結婚周年甜曬合照

從上載的照片所見，李嘉欣身穿淺藍色毛絨背心配米色長袖上衣，氣質依然高貴凍齡，而身旁的許晉亨則穿上卡其色休閒外套配襯眼鏡，打扮斯文。相中許晉亨一手輕扶妻子椅背，而坐著的李嘉欣亦望向老公，兩人深情對視，隔著屏幕都能感受到滿滿的幸福感。李嘉欣更特意配上英文歌《One More Beautiful Day》作背景音樂，儀式感十足。

李嘉欣與許晉亨自2008年結婚後一直十分恩愛。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣與許晉亨自2008年結婚後一直十分恩愛，婚後育有一子許建彤（Jayden）。現年15歲的Jayden目前正在英國名校留學，夫妻二人雖然與愛子分隔兩地，但日常相處反而多了一份「二人世界」的甜蜜與寫意，不時被拍得十指緊扣拍拖、看演唱會及行街，堪稱圈中的模範夫妻。

李嘉欣婚後育有一子許建彤（Jayden）。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣歷經多段戀情終嫁豪門

李嘉欣自1988年奪得香港小姐冠軍後，憑藉其美貌，多年來吸引無數城中才子與富商追求。她在參選港姐期間獲擔任評判的作家倪匡之子倪震寫逾百封情書追求並展開初戀，其後於1992年因合作電視劇《原振俠》與天王黎明成為公認的「金童玉女」。

李嘉欣奪得香港小姐冠軍後，獲無數城中才子與富商追求。（IG@michele_monique_reis）

80年代末至90年代，她與富商劉鑾雄糾纏近十年的感情最為轟動全城，大劉曾豪贈豪宅並於她生日時以「The One」名義登報賀壽，但李嘉欣最終因無法接受男方身邊女伴不斷而選擇徹底離開。直到2006年遇上中建企業前主席許世勳之子許晉亨，兩人終在2008年舉行逾億元的「世紀婚禮」並於2011年誕下兒子許建彤，過著幸福穩定的豪門家庭生活。