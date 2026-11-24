韓國HYBE旗下粉絲社交平台Weverse今日（24日）清晨爆發大規模疑似帳號被盜潮，大批香港及海外K-pop迷一覺醒來，驚見電郵湧入「新裝置登入通知」，顯示帳號遭不明海外IP入侵。



Weverse爆異常登入，大批港迷中招。（Threads截圖）

大批港迷中招帳號被hack

大批網民發文指，今早韓國時間約5時半至7時40分陸續收到Weverse異常登入警報，黑客IP遍布新加坡、韓國及日本等地，登入裝置更驚現並不存在的「iPhone 19」，懷疑系統出現漏洞或遭黑客偽造裝置資料。有香港苦主表示，發現遭新加坡IP登入後已即時登出所有裝置、重設密碼及開啟「阻擋海外登入」，豈料黑客隨即轉用香港IP再度入侵；因無法短期內再改密碼，加上購物缺乏雙重驗證，唯恐信用卡遭盜刷，無奈致電銀行「剪卡」止蝕。

驚現iPhone19登入。（Threads截圖）

網民整合五大自保招

適逢Weverse今年9月曾爆出逾42萬用戶資料外洩風波，今次異常登入潮更令粉絲人心惶惶。不少網民擔心黑客旨在盜取付費Membership會員編號，用作搶購演唱會優先訂票，或竊取帳號內綁定的付款資料。一眾粉絲除促請官方盡快交代外，亦火速整合「五大自保步驟」呼籲防範：登出所有已連接裝置、改設高強度密碼、開啟「阻擋海外登入」功能、啟用「新裝置登入通知」、刪除帳號內已綁定的信用卡資料。