韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa不僅熱愛時尚，私下更是超級跑車迷！據傳收藏7輛法拉利的她，11月21日現身美國拉斯維加斯一級方程式賽車（F1）大獎賽時坐進一輛由超過2.8萬塊樂高積木打造的迷你法拉利賽車，親自下場與各界明星較勁。F1七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）還在賽前親自傳授技巧，而Lisa在賽道上與「地獄廚神」Gordon Ramsay上演激烈超車戰，畫面相當逗趣。



2.8萬塊積木打造！樂高賽車真的能開

綜合外媒報道，2026年F1拉斯維加斯大獎賽舉行期間，主辦單位與樂高（LEGO）合作推出首屆明星賽，邀請11名來自音樂、影視、體育及娛樂界的名人分別代表11支F1車隊駕駛樂高迷你賽車，這場明星賽使用的車輛並非一般玩具，而是能夠實際駕駛的樂高迷你賽車；根據F1及樂高官方資料，每輛車都由超過2.8萬塊樂高積木組成，最高時速可達25公里，製作團隊由20名設計師、工程師及樂高模型製作者組成，總共投入超過6400小時開發。

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa（Instagram@lalalalisa_m）

參賽者包括美國演員Terry Crews、英國喜劇演員Jack Whitehall，以及影集《怪奇物語》演員Caleb McLaughlin等人，其中，Lisa代表法拉利車隊出賽，穿著棕色皮革服裝搭配賽車手套及護目鏡，坐進鮮紅色的樂高法拉利賽車，準備與其他明星一較高下。

Lisa開Lego法拉利飆F1▼▼▼

賽前，法拉利車隊的七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）還特地走到Lisa面前，彎下腰向她講解駕駛技巧，過程中不斷比手畫腳，神情相當認真，Lisa則坐在車內聆聽，準備迎接自己的賽車初體驗。正式比賽開始後，Lisa駕駛法拉利樂高賽車與代表麥拿侖車隊的英國名廚Gordon Ramsay展開較量，兩人在賽道上競爭激烈，Lisa起初稍微領先，但Gordon Ramsay很快追上，兩輛迷你賽車一度並排行駛，最後由「地獄廚神」成功超車，搶下內側車道優勢，雖然Lisa最終未能奪冠，但她在駕駛過程中始終笑容滿面，顯然相當享受這場特別的賽車體驗。

根據樂高官方公布的結果，這場明星賽最後由代表紅牛車隊的澳洲DJ FISHER奪下冠軍，美國體操選手Jordan Chiles獲得亞軍，英國演員Hannah Waddingham則拿下季軍。

傳擁7輛法拉利！Lisa愛車收藏超驚人

Lisa對法拉利的喜愛早已不是秘密，據傳她收藏多達7輛法拉利，包括Testarossa、Roma、Purosangue、812 GTS Mansory、812 Superfast、296 GTB及12Cilindri等車款，整體價值高達數百萬美元；除了收藏跑車，Lisa近期也成為首位參與F1官方服飾系列創意主導工作的藝人，推出名為「Pretty Fast」的聯名系列，將個人時尚風格融入賽車元素。

Lisa對法拉利的喜愛早已不是秘密，據傳她收藏多達7輛法拉利。（Instagram@lalalalisa_m）

Lisa過去曾表示自己一直熱愛F1，無論是親自到場觀賽還是感受整個賽事氛圍都讓她相當著迷，這次從觀眾席走上賽道親自駕駛樂高法拉利，對她而言無疑又是一次特別的體驗。

【延伸閱讀】Twice周子瑜化身賽車手 攜手F1、人氣動漫《膽大黨》獻唱主題曲

+ 16

延伸閱讀：

韓國考試防作弊出奇招！3度發災難警報抓手機 李在明下令改革

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】