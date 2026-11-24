向來以真性情、霸氣見稱的藝人肥媽（Maria Cordero），原來私底下是一名徹頭徹尾的「愛狗狂魔」！肥媽近日作客無綫電視 TVB Plus 訪談節目《我和牠的故事》，罕有詳談與愛犬的深厚情緣，更感觸直言狗比人更重情義：「你養人，人哋都會 betray（背叛）你。你養狗幾日，佢真係記你好耐。」她自爆高峰期家中曾同時收養高達17隻流浪巨犬，不僅出動冬蟲夏草、青邊鮑魚作日常伙食，更曾為搶救弱小狗B帶埋開工餵奶，愛心爆棚。

肥媽罕談與愛犬的深厚情緣。（TVB）

肥媽大埔三層高獨立屋變流浪狗之家

肥媽多年來住在大埔市值逾2000萬的三層獨立屋，透露住所附近有一大群混種流浪狗，肥媽見牠們三餐不繼非常可憐，便開始每日定時餵食。由於狗狗過去曾受傷害，起初戒心極重，肥媽憶述：「初初唔黐人㗎，可能畀人打得多，好驚人。就算你畀嘢佢食，要等你行開先敢食。」

直到一個寒風刺骨的嚴冬，肥媽不忍狗狗受寒，特意在家門外鋪上地毯讓牠們保暖，狗狗自此每晚聚集在門口取暖，久而久之更登堂入室成為家中一份子。隨著狗群不斷壯大至17隻，龐大的陣容一度惹來鄰居投訴。面對壓力，肥媽非但沒有棄養，反而「把心一橫」在家門前加裝堅固的防逃鐵閘與重鎖，限制狗狗活動範圍之餘，亦正式給予牠們一個名份和安樂窩。

豪宅變流浪狗之家。（TVB）

毛孩伙食豪過人類

肥媽對愛犬的寵愛程度堪稱「富貴級」，她透露家中的工人姐姐對狗狗極好，名貴補品都成為牠們的零食點心：「我燉嘅冬蟲夏草，返到屋企我淨係得碗湯飲咋，嗰啲湯渣畀佢哋餵狗。每一個新嚟姐姐都畀啲勁嘢我，煲青邊鮑我又淨係得湯飲，啲鮑魚同肉畀晒啲狗食！」

除了飲食講究，肥媽照顧大型犬的心思亦極為細膩。她強調大狗力氣大，主人必須花時間訓練牠們親人：「我屋企最高峰養過十幾隻巨犬，大狗力氣好大，所以我屋企裝咗重重防逃鐵閘同好硬淨嘅鎖。帶親佢哋出街，口罩、水壺、執屎袋全部跟身。養狗要有責任心，唔好嚇親人，你要花時間去教，佢先會親人。」

伙食豪過人類。（TVB）

帶初生狗B開工每3小時餵奶

養狗多年，肥媽經歷過不少生死瞬間。她憶述有次家中大狗一胎誕下11隻狗B，因狗媽媽奶水不足，出於動物界「物競天擇」的天性，竟然企圖淘汰並咬死最弱小的一隻。肥媽見狀立即出手搶救，不但買來羊奶粉每隔3小時親手餵飼，就連外出工作也要將狗B放進籃子「帶埋開工」，硬生生將牠從鬼門關拉回來。

肥媽的無私付出亦換來狗狗的忠心護主。她分享愛犬極具靈性，曾兩度在深夜突然瘋狂大吠「報恩」：「你對佢哋好，佢哋真係有靈性、會報恩㗎！有次半夜三更佢哋突然瘋狂大吠，原來係出面有賊想偷嘢，硬生生嚇退咗個賊；又有一次又係半夜狂吠，我望出去，原來遠處山頭有山火，即刻及時報警。如果唔係有佢哋看門口，真係唔知會發生咩事！」

帶初生狗B開工。（TVB）

呼籲「領養代替購買」

面對生老病死，肥媽亦有一套豁達的生死觀。她提到曾有一隻愛犬陪伴了她足足17年，最終在自己懷中離世，當時孫兒傷心欲絕、喊到心碎，肥媽便溫柔安慰：「Don't cry, he is in heaven!（唔好喊，佢喺天堂喇）」她寄語許多因愛犬離世而陰影重重、不敢再養狗的主人要學會放手：「你唔好淨係掛住傷心，你應該將畀佢嗰份愛心，再去領養另一隻浪浪，將你一生嘅愛延續落去！」