日本知名Rapper驚傳離世享年42歲 家屬悲痛發訃告證實 粉絲震驚
撰文：ETtoday
出版：更新：
日本饒舌歌手Rapper晋平太驚傳已於日前逝世，享年42歲。這起噩耗，是由他的官方社群帳號，代家屬所發布的訃告中所證實。消息一出，立刻讓所有喜愛他的粉絲大為震驚。
綜合日媒報導，晋平太的家屬在訃告中向所有關心晋平太的粉絲們，致上最深的謝意。
家屬也解釋，之所以會在此刻發文，是因為收到許多人的關心，因此決定發布此公告。家屬表示，晋平太熱愛嘻哈音樂，全身心投入其中，並盡情享受了他的一生。
至於喪禮，家屬在訃告中透露只開放近親參加，希望外界多多諒解。最後，家屬也在訃告中宣布，晋平太的官方帳號，在停止更新後，將很快在近期內關閉，並且再次向外界致謝：
再一次對一直以來給予的溫暖支持，表達深深的感謝，真的非常感謝。
木村拓哉女兒木村心美男友曝光？被拍到的士上與他「身影交疊」日本藝人出川哲朗澳洲Gay吧遭包圍性侵事件 揭完整過程慘絕人寰離婚兩年44歲女星被拍到與電視台製作人街頭拖手攬腰 傳已半同居52歲木村拓哉真實狀態曝光 出席電影節被拍到「眼袋皺紋超明顯」高橋藍不止腳踏兩船？除河北彩伽還涉另一AV女優 回應：全是朋友「契爺」豪花60萬約會日本女偶像 最終竟成「夫妻NTR」陪襯氣炸日女星米倉涼子涉毒寓所被搜驗毒結果令人震驚 疑遭設局有意退圈
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】