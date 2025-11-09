日本知名Rapper驚傳離世享年42歲　家屬悲痛發訃告證實　粉絲震驚

日本饒舌歌手Rapper晋平太驚傳已於日前逝世，享年42歲。這起噩耗，是由他的官方社群帳號，代家屬所發布的訃告中所證實。消息一出，立刻讓所有喜愛他的粉絲大為震驚。



綜合日媒報導，晋平太的家屬在訃告中向所有關心晋平太的粉絲們，致上最深的謝意。

家屬也解釋，之所以會在此刻發文，是因為收到許多人的關心，因此決定發布此公告。家屬表示，晋平太熱愛嘻哈音樂，全身心投入其中，並盡情享受了他的一生。

至於喪禮，家屬在訃告中透露只開放近親參加，希望外界多多諒解。最後，家屬也在訃告中宣布，晋平太的官方帳號，在停止更新後，將很快在近期內關閉，並且再次向外界致謝：

再一次對一直以來給予的溫暖支持，表達深深的感謝，真的非常感謝。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】