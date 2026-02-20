陳寶蓮遺孤由王菲經理人收養感情深厚　邱煌禕高大有型做Rapper

90年代女星陳寶蓮（Pauline）曾拍過多部三級片，被封為性感女神，她亦曾參演周星馳經典電影《國產凌凌漆》，飾演性感冷艷的女殺手，可惜她在2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年29歲。而陳寶蓮的兒子由當初她到台灣發展時認識的王菲好拍檔、台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐）收養，並取名為邱煌禕（Don Don），多年來寬姐視如己出，母子感情深厚。近日寛姐同邱煌禕一起食年夜飯，可見23歲的邱煌禕身形高大，相當有型！

曾參演周星馳經典電影《國產凌凌漆》。（電影截圖）

飾演性感冷艷的女殺手。（電影截圖）

令人印象深刻。（電影截圖）

感情深厚。

陳寶蓮曾演三級片

在上海出生的陳寶蓮是家中獨女，4歲時父母離婚，由外婆撫養長大，12歲時隨母移民香港，15歲起兼職做模特兒，17歲參選亞洲小姐而入行，當年正是香港三級片盛行的年代，她曾接拍《聊齋三集之燈草和尚》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片。可惜陳寶蓮的感情生活波折重重，20歲時與莫少聰相戀，但很快便分手，其後與黃子揚拍拖，戀情也無疾而終。其後陳寶蓮認識了台灣富商黃任中，二人以「契爺契女」相稱，曖昧關係一度成為熱話。

主演《聊齋三集之燈草和尚》的女主角陳寶蓮早於2002年離世。（《聊齋三集之燈草和尚》電影截圖）

陳寶蓮曾主演《聊齋三集之燈草和尚》。（《聊齋三集之燈草和尚》電影截圖）

陳寶蓮於17歲參加亞洲小姐而加入娛圈。（電影截圖）

陳寶蓮的遺孤最後由寬姐收養，寬姐視如己出。（Facebook圖片）

邱煌禕與曾志偉合照。（Facebook圖片）

陳寶蓮遺孤邱煌禕出道做Rapper

2002年陳寶蓮誕下一子，有指她在酒廊認識了一位美籍華僑DJ，意外懷有對方的孩子，雖然交往了3個月便分手，但陳寶蓮堅決誕下BB，可惜兒子未滿月，陳寶蓮就在上海寓所身亡，令人惋惜。而邱瓈寬就收養照顧陳寶蓮的遺孤，轉眼間邱煌禕已經23歲，身高達185cm的他是一名籃球健將，除了熱愛運動之外，亦喜歡音樂，與幾位志同道合的年輕人組成台灣Hip-hop組合「YO MOB」，以Rapper身份出道，並已推出多首單曲！

邱煌禕身形高大。（IG@yomob_ernest）

邱煌禕身形高大。（IG@yomob_ernest）

籃球健將！（IG@yomob_ernest）

Rapper。（IG@yomob_ernest）

Rapper。（IG@yomob_ernest）

邱煌禕低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」。（IG@yomob_ernest）

「YO MOB」已在台灣不同地方演出。（IG@yomob_ernest）

型！（IG@yomob_ernest）