韓國年度音樂盛事《2026 MAMA Awards》日前於日本大阪京瓷巨蛋圓滿落幕，人氣女團LE SSERAFIM時隔三年重踏該頒獎禮舞台，更勇奪「最佳合作獎」等三個獎項。當晚日籍成員宮脇咲良（Sakura，小櫻花）由紅地氈到表演舞台均以超性感造型亮相，驚艷大批網民。



LE SSERAFIM睽違三年重返MAMA。（IG@mnet_mama）

黑色鏤空戰衣大騷零贅肉纖腰

除了紅地氈官方相，宮脇咲良事後更在個人社交平台「大派福利」，一口氣上載多張後台花絮照。化上精緻妝容的她對住鏡頭狂放電，零毛孔白滑肌與深邃事業線一覽無遺，舉手投足散發極致女人味。這襲黑色掛頸禮服剪裁極為大膽，上半身以連帽短版設計結合金屬扣低胸Bra Top，配襯僅靠幼黑繩掛頸的黑色長裙，完美展現鎖骨線條及小蠻腰。

宮脇咲良在個人社交平台「大派福利」。（IG@39saku_chan）

Sexy！（IG@39saku_chan）

女人味十足。（IG@39saku_chan）

長裙僅靠幼黑繩掛頸固定。（IG@mnet_mama）

熱褲配豹紋絲襪上陣極吸睛

至於舞台造型同樣惹火搶鏡，宮脇咲良身穿搶眼的桃紅色蓬鬆毛毛外套，內襯彩色圖案低胸Bra Top，大方展示結實馬甲線；下身則配搭超短熱褲、豹紋過膝絲襪及毛毛腿套，又型又索的造型再度搶盡全場焦點。

表演造型同樣吸睛。（IG@mnet_mama）

粉絲憂心重演走光風險

兩套火辣造型隨即在網上引起熱烈討論，不少網民大讚「小櫻花」雖然身高僅得 163cm，但時尚駕馭力驚人，完美散發成熟魅力；不過亦有部分粉絲直言紅地氈造型布料太少、猶如內衣般過於暴露，加上她今年10月曾在世界巡迴演唱會上因服裝問題險些走光，令大批粉絲睇到心驚膽跳。