前無綫資訊節目《東張西望》人氣外景主持黃穎君（Burmie），當年憑藉無懼惡劣環境、勇闖「曱甴屋」採訪的拚搏表現一戰成名。自2021年底應聘出任民政事務局媒體主任後，她便毅然離開電視圈華麗轉身，多年來積極進修之餘亦逐步深耕公共事務與政界。昨日（23日），黃穎君在社交平台再報喜訊，宣布正式踏足高等教育界春風化雨，榮升香港城市大學（CityU）講師，事業版圖再下一城。

曾主持東張西望勇闖曱甴屋成名。（IG＠burmiewongwingkwan）

黃穎君入自由黨。（IG＠burmiewongwingkwan）

黃穎君獲得環球夫人獎，成香港第一人。（吳子生攝）

黃穎君榮升城大講師 勉勵學子「唔怕失敗」

黃穎君昨日於IG大方公開其香港城市大學職員證，並晒出一封由學生親手撰寫的英文感謝信，字裡行間難掩為人師表的喜悅，直言作為城大講師最大得著是能與學生面對面真誠交流、分享想法背後的邏輯。細數自己先後畢業於港大及中大、職場足跡由浸大延伸至城大，她由衷為香港的大學教育感到驕傲，隨後更在限時動態高呼「I love my students」，笑言學生心意「完全係為咗整喊我嘅」，並藉此鼓勵年輕一代：「感動中，不要怕失敗！Even sometimes life is struggle......人生冇你諗得咁低潮，總會有高有低的！」

黃穎君從政後轉戰教育界任城大講師培育年輕人。（IG＠burmiewongwingkwan）

履歷橫跨港大中大浸大城大四間名校

向來是娛樂圈數一數二「真學霸」的黃穎君，求學與進修之路極具傳奇色彩。早於2008年她曾成功投考香港警隊，惟最終為專心升學而退出，順利入讀香港大學教育學系主修通識教育科。2012年參選港姐入行後，在兼顧幕前工作期間仍考獲香港中文大學社會學系碩士學位。好學不倦的她其後陸續修畢北京大學政治及公共行政課程，以及港大專業進修學院合辦的資深行政人員文憑（政治領袖）課程，早前更透露正攻讀華中師範大學教育學博士（PhD in Education），學術履歷相當亮眼。

《東張西望》前主持黃穎君2021年離開無綫電視之後，獲聘為民政事務局媒體主任，及後調任至文化體育及旅遊局媒體主任。去年底黃穎君離開政府，最新動向原來出任「圈傳媒」副總編輯，以及武漢市政協。「圈傳媒」是齊心基金會轄下網媒，與全國政協副主席梁振英關係密切，被譽為「梁粉基地」。（黃穎君Facebook相片）

父母昔日破產「一日打7份工」替家還債

亮麗履歷背後藏著一段逆境自強的血汗故事。黃穎君過往曾剖白父母當年經營製衣生意因誤信友人遭拖累破產，為替家人分擔債務及自籌學費，她在求學時期瘋狂兼職，最高紀錄試過「一日打7份工」，烈日下派傳單或任商場服務員均毫無怨言。正是這份打不死的韌勁，造就她離巢TVB後在政、商、學界多線開花。先後任職政府媒體主任、獲委任為武漢市港區政協委員、擔任香港浸會大學大學合作發展處高級經理，今年9月更正式加入自由黨並獲委任為教育研究事務委員會召集人。