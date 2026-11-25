蔡卓妍（阿Sa）日前剛迎來44歲生日，由於經理人霍汶希（Mani）在社交平台慶祝時大爆「三喜臨門」，隨即觸發網民揣測「第三喜」是否暗示她有喜。為打破大肚傳聞，阿Sa昨日（24日）現身品牌活動時刻意換上金色貼身閃裙大晒纖腰，並親自開腔解畫。



蔡卓妍（阿Sa）日前剛迎來44歲生日。（IG@choisaaaa）

現身活動大晒纖腰。（IG@soagnes729）

阿Sa親揭「三喜臨門」真相

阿Sa以短髮配搭金色貼身閃閃裙亮相，裙身剪裁勾勒出纖細腰線與平坦小腹，以行動粉碎懷孕傳聞。談及Mani早前在網上拋出「三喜臨門」惹來外界揣測，阿Sa直言：「哎呀！講到唔清唔楚，搞到大家都走嚟恭喜我！」她隨即拆解所謂的「三喜」真相，笑指：「第一我生日、第二我今年結婚，第三係嗰日約到Mani食飯囉！」 至於外界關注的造人計劃，阿Sa重申：「我講過，有我一定會講，順其自然。」

阿Sa生日同場霍汶希驚爆：三喜臨門。（IG@manifokfok）

備戰演唱會嚴格減肥

剛迎來44歲生日的阿Sa近日忙於為賀歲電影補戲，以及備戰12月舉行的Twins演唱會，為積極Keep fit婉拒不少派對。她坦言：「今年只係食咗3餐，有同關智斌、老公及Mani食。」對比往年「食足1個月㗎！」大幅精簡，老友容祖兒亦因工作臨時缺席，她笑言：「忙完再約啦！」 至於生日願望，她表示：「希望演唱會順利，把聲生性啦！」 她又自爆與老公林俊賢二人世界慶生時記錯日子，幸獲對方包容改Book餐廳，並甜蜜透露聖誕假期亦會留畀老公。

蔡卓妍生日與經理人Mani、Sa爸及老公一同留家簡單慶生。（IG@manifokfok）

阿Sa自認天生員工命

談到老友容祖兒、謝霆鋒榮升英皇董事局成員，阿Sa笑稱二人是「容董」和「謝董」，但不用改口。她表示希望容祖兒照顧員工及安排旅行，指她們有個群組叫「N人大旅行」但一直未成事，期望容祖兒榮升董事後可以實現，最少帶大家衝出亞洲，去陽光海灘或者看獅身人面像，並笑言以前跟祖兒去過歐洲，今次「無理由降Grade」。被問到想不想升職，阿Sa笑說：「冇，我數口唔好嘛，留畀有資歷嘅，我廢、天生員工命，希望容董幫我哋爭取多啲使費！」

平坦小腹粉碎懷孕傳聞。（IG@wosoloo）