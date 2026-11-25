無綫（TVB）小花黃紫恩（Jojo）近年憑住爽朗直率性格，加上在多檔綜藝節目及劇集中的演出成功入屋，吸納不少粉絲。近日，黃紫恩在社交平台分享一段成長對比短片，罕有公開多張少女時期舊照，並自揭當年曾因外貌受盡冷言冷語及欺凌，最後以日前出席《萬千星輝賀台慶2026》的明艷造型收尾，上演一幕相當勵志的「女大十八變」。

黃紫恩分享海量青澀舊照。（IG@jojotszyan）

自揭曾遭欺凌嘲外貌。（IG@jojotszyan）

黃紫恩喱士戰衣。（IG@jojotszyan）

厚重瀏海配眼鏡模樣青澀 曾被指「長得很醜」

從黃紫恩公開的學生及少女時期舊照可見，當時的她留著厚重瀏海，早期更戴上眼鏡，身穿校服或簡樸便服對鏡頭展露靦腆笑容，造型相當樸素青澀，與現時形象判若兩人。她在這批舊照上特意寫下英文字句：「people who bullied me: you’re so ugly, you can’t make it」（欺凌過我的人曾說：你好醜，你不會成功的），坦率道出成長路上曾面對外貌嘲笑與打擊的經歷。

黃紫恩自揭曾因外貌遭受欺凌。（IG@jojotszyan）

台慶薄紗高衩晒長腿氣場全開

短片尾段隨即接上黃紫恩日前出席《萬千星輝賀台慶2026》的現場畫面。當晚她換上一襲純白色平口馬甲式喱士晚裝長裙踏上紅地氈，裙擺配搭不對稱薄紗高衩剪裁，大曬修長美腿，頸間則戴上閃耀鑽飾頸鏈增添貴氣。她在後台及紅地氈上外披灰色毛絨外套時氣場十足，其後更自信地向鏡頭揮手甜笑，以亮麗狀態與實際表現回應昔日負面聲音。