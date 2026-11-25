台灣女星「北一女神」蔡瑞雪24日在社群平台宣布婚訊，新婚對象為大她7歲的醫美醫師蔡沁晁。然而婚訊公開後，蔡沁晁的過往風波被翻出，其本人隨即現身臺北警察局南港分局報案，表示對於被恐嚇及侵害名譽絕不姑息。



蔡瑞雪24日在社群發布一系列與丈夫的合照，包括牽手親吻的浪漫畫面，並寫下「婚後日記，往後的日子請多指教」。她進一步公開兩人到戶政事務所登記的照片，確認婚姻已正式成立。

「北一女神」蔡瑞雪24日宣布婚訊，嫁大7歲醫美醫生蔡沁晁。然而婚訊公開後，老公蔡沁晁的過往風波被翻出。（Instagram@snowbabyq）

蔡瑞雪的醫生老公蔡沁晁被翻出過往黑歷史：

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然而蔡沁晁過往曾因帶2名女性友人進入值班室聊天引發爭議。他24日在IG限時動態以黑底白字澄清，表示報導所提及的值班室事件距今已近10年，當時僅與兩位女性友人聊天，並非單獨相處，相關情況當年已向院方說明，他並呼籲外界不要過度揣測，同時感謝大家對夫妻倆的關心與祝福。

蔡沁晁進一步曬出在警察局南港分局的照片，搭配一張受理案件證明單，坦言近日遭受威脅與不實資訊散布，相關事證已完整留存並依循法律途徑處理，「對於任何惡意抹黑、恐嚇及侵害本人名譽的行為，絕不姑息，一切將交由司法處理，不再另作回應。」

此外，蔡沁晁還被網友爆料，過往曾分裝低價的玻尿酸佯裝成高檔貨來欺騙顧客。對於丈夫遭遇的爭議，蔡瑞雪隨即在社群護夫回應，表示：

他已經澄清囉！請不要造謠，謝謝你的關心。

當有網友疑似暗示新婚丈夫的相關尺寸「奈米（納米）」時，蔡瑞雪更親自回覆：「他不是喲！不用擔心，謝謝妳。」

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