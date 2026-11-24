蔡琴1985年與導演楊德昌結婚，1995年離婚並傳出兩人維持了10年的無性婚姻。她近日上中國內地訪談節目《陳魯豫·慢談》時糾正這個被討論了29年的誤解。



針對當年謠傳婚前與楊德昌協定無性婚姻，蔡琴反問：「誰會去做這種神經病？」

她說這件事自己隱忍了29年，被大家嘲笑是笨女人，甚至到今天仍被議論。「不信（的話）現在（上網）搜蔡琴，前三名（結果）跳出來：無性生活、無性婚姻。」

蔡琴隱忍23年，首談無性婚姻傳聞。（微博圖片）

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蔡琴也進一步透露與楊德昌的婚姻關係。她說兩人結婚一定會有很親密的關係，但是當楊德昌在事業上表現不如自己預期時​​會很生氣，而「如果他不順利，很容易憤怒的情況下，我不會只想到親密關係，他也無法做到。」

她認為，如果只用親密關係來評斷愛情，那等於人類思想的退化。楊德昌與蔡琴離婚時曾以「十年感情，一片空白」說明這段婚姻，但蔡琴不認可。她在節目上說：

我全部付出，我所能付出的隱忍或者替你着想，都是我的光陰，十年的光陰。

她透露當年的這段情傷透了父親的心。在她出嫁前一天，父親曾握着她的手問：「他拿什麼養你？」蔡琴信心滿滿回覆：「我可以養我自己，也可以養我們。」

這段婚姻後來因為有第三者而以離婚收場時，蔡琴說她想到了父親。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】