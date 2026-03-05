蔡瑞雪人設崩壞　驚爆搭上已婚雜誌高層　同遊日本共返愛巢遭斷正

擁有「北一女神」封號的女星蔡瑞雪，前年與「微風男神」孫麥傑分手後，雖一度傳出復合，但她日前發文宣告「學會放下不健康的關係」，似乎決心斬斷舊情維持單身。



沒想到言猶在耳，據《鏡週刊》爆料，蔡瑞雪竟與擁有愛妻形象的已婚時尚KOL兼《GQ》編輯長凱文關係匪淺，兩人不僅深夜打包回巢吃鍋，在信義區激吻、同遊北海道的曖昧行徑也全被起底。

蔡瑞雪（Instagram@snowbabyq）

摸黑接機神防備！直奔男方「獨居處」吃鍋到天亮

據《鏡週刊》直擊，2月28日晚間8點左右，蔡瑞雪結束日本行程抵達桃園機場。她推著行李一邊講電話，凱文駕駛的Benz車便精準滑到她面前接應。當天凱文一身黑衣、戴緊黑色口罩，防備心極重；見蔡瑞雪不太會開車門，他立刻下車協助，隨後迅速閃回駕駛座，行徑格外小心翼翼。

「那個凱文」王凱文（Instagram@thatmrwang）

接上女方後，凱文載著蔡瑞雪直奔他位於北市博愛路的住處。返家前，凱文還先去領取外送的「海底撈」，抵達後更刻意讓女方從車庫先進屋，自己提著行李在後頭悄悄跟上。兩人在屋內開心吃鍋煲愛，直到隔天凌晨都未再出門。據悉，凱文除了博愛路的住處外，在大直還有一個家，此舉也引發外界揣測他疑似正與老婆分居中。

其實兩人的曖昧早有跡可循。爆料指出，今年初就有目擊者在北市信義區的WTNC酒吧、Oncor會所等地，撞見蔡瑞雪與凱文深夜約會，兩人情到濃時甚至情不自禁地當眾接吻。此外，兩人先前還疑似同遊北海道滑雪，雖然社群版面上看似「各玩各的」，但卻被眼尖網友抓包出發時間點一致，期間更不約而同地上傳了北海道的旅遊照，隔空傳情的意味濃厚。

這段相差懸殊的不倫戀曝光後，立刻引發社群譁然。蔡瑞雪才剛撇清富二代前任，並立下「遠離渣男、放下不健康關係」的清純單身人設，如今卻捲入小三疑雲。而男方凱文的背景更令人震驚，身為《GQ》編輯長的他，被譽為「台灣第一位結合男裝雜誌編輯與KOL的時尚明星」。但他不僅已婚，還育有3個孩子，平時對外總營造出顧家、愛妻的好男人形象，人設深植人心。如今雙雙爆出婚外情，不僅重創彼此的演藝與時尚圈形象，後續風波恐怕才正要延燒。

