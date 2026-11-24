有「北一女神」之稱的蔡瑞雪24日突在IG貼出多張照片，並寫道「婚後生活」，讓不少網友都很吃驚，而老公身分是一位醫美醫師，兩人看起來很登對。



上個月才過完30歲生日的蔡瑞雪，無預警的拋出結婚喜訊，並貼出與老公的甜蜜合照，從照片中可以看出男方長相帥氣，而且是一位醫美醫師，目前在一間醫美診所擔任院長，從他個人IG可以見到很喜愛法拉利的跑車。

蔡瑞雪之後回應「鏡報」，證實上個月結婚也否認懷孕，強調目前還不想當媽媽，並透露會嫁給醫師老公的原因：

對方很溫柔、善良，凡事為我著想，把我放第一。

另外婚禮預計會在明年舉行，最近在準備拍攝婚紗照。

蔡瑞雪的醫師老公其實早在5日就曾在IG限動，曬出蔡瑞雪的身分證，只見配偶欄上就印著「蔡沁晁」也就是蔡醫師的本名，顯示自己已經升格為人夫。稍早蔡瑞雪也在IG限動貼出與老公去戶政事務所登記結婚的照片，笑稱因為太多人來問「真的假的」，證明自己是人妻了。

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