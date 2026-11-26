人氣男神魏浚笙（Jeffrey）昨日（25日）現身尖沙咀出席首飾品牌活動，剛完成台灣及韓國外地大製作電影拍攝返港。期間接受HOY等傳媒訪問時，魏浚笙不小心自設陷阱惹起生B追問，爆出「好可惜我唔生得，如果唔係我自己搞掂咗啦」的無厘頭金句令全場大笑。與經理人女友芙蓮（Evelyn）感情穩定的他更罕有透露想生兩個小朋友並偏愛女兒，笑指站在身旁的她全程「零眼神接觸」是「迴避咗我十一年」。

魏浚笙（Jeffrey）在ViuTV劇集《地獄大狀》中飾演金賢斌（Ben），白天在車房擔任維修員，同時兼職做「出租男友」（PTBF）。（IG@jeffreyngai）

經紀人兼女友Evelyn。（IG@littlepieforyou）

魏浚笙自設陷阱反被追問生B大計

訪問時記者問魏浚笙（Jeffrey）有冇恭喜王丹妮Louise再做媽媽，他坦言剛得知喜訊但尚未道賀並送上祝福。當記者順勢問他是否也快有好消息時，他自己接話笑言「又多一胎，好開心」，被現場記者起鬨笑指「自己set問題畀自己」並追問生B時間表。向來率直的他毫不避忌，爆出無厘頭金句：「我都想啊！即係好可惜我唔生得，即係如果唔係我自己搞掂咗啦！」逗得全場記者大笑。

爆無厘頭金句「可惜我唔生得」。（Threads）

恨做爸爸偏愛女仔？女友全程「零眼神接觸」

與圈外女友Evelyn感情穩定的魏浚笙，隨後更認真分享自己對組織家庭的憧憬。他坦承十分羨慕好友再為人父，直言「都想做爸爸」，因為覺得這是一件非常開心的事。被問到心目中的理想家庭人數及性別時，魏浚笙毫不猶豫表示想要「兩個」，更甜笑指自己比較偏愛「女仔」。

罕有透露想生兩個小朋友並偏愛女兒。（IG@jeffreyngai）

眼見魏浚笙愈講愈興奮，在場記者隨即轉移視線，取笑站在旁邊的經理人全程「零眼神接觸」，完全沒有理會他。Jeffrey聞言亦大笑自嘲：「（佢）迴避咗我十一年！」記者隨即調侃他爆料太多私人事（Too much information），笑言好難再問落去：「原來你講啲真嘢出嚟！」，場面相當搞笑。