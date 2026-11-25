《女神配對計劃2》俞可程早前被踢爆暗搭《魔音女團》離婚導演後，隨即引發連串公關災難。事件曝光至今，俞可程未有就事件公開回應。豈料風波未平，身兼《東張西望》主持的俞可程，近日再有知情人士爆料，大數她在《東張西望》工作期間早已「犯眾憎」，更直指她恃住後台硬淨，多次無視導演們警告堅持穿短裙開工，工作態度極不專業，令幕後均怨聲載道。

與此同時，爆料人亦特別點名高度評價另一位《東張女神》主持「貓仔」黎寬怡，導演們大讚她做事不怕辛苦、肯搏肯捱，且與幕後團隊合作無間，兩者工作態度形成強烈對比。

「貓仔」黎寬怡，獲導演們高度評價做事不怕辛苦、肯搏肯捱，且與幕後團隊合作無間。（截圖）

《東張》導演組怨氣大爆發！無視警告著短裙出外景 遭斥模糊採訪焦點

正當外界以為她潛水冷處理便可淡化事件之際，近日又有人大爆她在《東張西望》任職期間的工作態度問題。爆料人指出，俞可程在組內人緣極差，去到「犯眾憎」的地步，主因是她經常不顧拍攝場合，堅持穿着短裙出外景。

據悉，《東張西望》日常需要追訪各類社會及民生案件，不少現場環境根本不適合穿短裙採訪。曾有不同組別的導演先後向她發出警告，直指穿短裙採訪極容易令觀眾的焦點落在其身材及衣着上，變相模糊了案件本身，嚴重影響新聞節目的專業性與觀感。

有指俞可程每次出外景前都清楚採訪性質，卻屢次在具高度衝突風險的敏感現場刻意「搶焦點」。即使明知採訪期間需要應付突發狀況，甚至與行為怪異的涉事人士當面對質，她依然無視團隊顧慮，一意孤行穿著短裙開工。其罔顧安全及拍攝需要的做法，令不少幕後人員大感無奈，狠批她惡行多不勝數，工作態度極不專業。

俞可程埋身「上水男『咪』神」當面對質，又穿短裙開工。（截圖)

現場「焗拍」令劇組無奈 傳恃住高層撐腰我行我素

然而，面對多位導演的勸喻，俞可程依然故我。爆料人透露，她每次均先斬後奏，直接穿着短裙到達拍攝現場，令在場導演在時間緊迫下根本沒有選擇餘地，最終唯有「硬食」繼續拍攝，令不少幕後人員感到極度不滿與無奈。

有指一眾導演私下早已對她頗有微言，更直言「如果有得選擇嘅情況下，都唔會搵佢開工」。至於她為何敢於在節目組內如此我行我素，圈中盛傳她是恃住自己與公司高層關係密切，恃有大靠山撐腰才對導演組的指令充耳不聞。

《東張》早前放蛇「牛下女」俞可程穿短裙追訪。（截圖）

俞可程穿短裙追訪「癡情巴士迷」。（截圖）

俞可程無視警告堅持短裙出鏡。（截圖）

俞可程無視警告堅持短裙出鏡。（截圖）