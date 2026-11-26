影壇大亨向華強太太向太（陳嵐）向來作風霸氣、心直口快，近年積極經營小紅書等內地社交平台，不時分享人生觀，屢屢締造話題。近日她再度拍片以「放下對親情的執念」為題，罕有剖白自己原生家庭的深層傷痛，大爆好賭母親如何因過度溺愛間接害死至親，更導致家中骨肉相繼離世、晚年竟無人敢與母親同住，震撼不少網民！



陳嵐。（微博@向太Tiffany陳嵐）

好賭母盲目溺愛釀悲劇

向太在原生家庭五兄弟姊妹中排行第二，她在影片中直言母親最寵愛最小的弟弟，但這份盲目溺愛卻間接害死對方：「我媽在我們這個五兄弟姐妹中，最寵愛的是我最小弟弟，但是也是她間接害死我弟。」她透露，母親在養父離世後依然好賭成性，直至八十幾歲突然失去牌搭子、半年沒打麻雀，隨即誘發腦退化症，家人欲安排人手照料，卻出現令人心寒的局面——「家裡沒人敢跟她住，誰住誰死」。

陳媽媽最寵愛最小的弟弟。（小紅書@向太Tiffany）

家人無人敢跟陳媽媽同住。（小紅書@向太Tiffany）

弟妹相繼出事弄假成真

向太隨即揭開背後的悲劇內幕，指弟弟與妹妹先後搬去與母親同住，結果兩人最終竟同樣以燒炭結束生命，「兩個都是嚇她，弄假成真」。她憶述母親一向極度縱容幼弟，弟弟每次闖禍闖出大頭佛，母親都會想方設法替他兜底，而實際出錢出力善後的人往往正是向太。有一次哥哥前往探望愛住院的母親，尚未進門已聽到母親怒罵弟弟「去死，我才不幫你搞了」，弟弟聞言氣沖沖離開；哥哥入屋後，向母親表示翌日中午12時會來接她出院，這番對話亦被弟弟聽在耳裡。豈料第二天中午12時，弟弟算準由醫院回家僅十多分鐘車程，竟準時在屋內開始燒炭，「他是嚇我媽的，因為他最疼她，嚇完她，我媽一定會幫他想辦法。結果我媽五點才回家，就真走了。」目睹悲劇發生，向太亦不禁感嘆：「有時候溺子呢，如殺子。」

弟妹先後燒炭亡。（小紅書@向太Tiffany）

陳母會想方設法替向太弟弟兜底。（小紅書@向太Tiffany）

向太弟弟準時在屋內開始燒炭。（小紅書@向太Tiffany）

向太嘆：「溺子呢，如殺子。」（小紅書@向太Tiffany）

出資全款買樓遭變賣敗光

至於離世的妹妹，向太形容對方「愛折騰，折騰了一輩子」，先後經歷兩次離婚。當年母親提出要與妹妹同住，向太曾出錢買樓並為母親付清全款，無奈母親與弟弟折騰過後竟把物業賣掉，甚至連祖屋亦一併變賣，「買了給她又沒了，買了給她又沒了」。向太心灰意冷下決定不再買樓，母親便搬去與妹妹同住，結果「不到一年，我妹妹走了」。接連兩名弟妹在母親身邊出事後，家裡僅餘的哥哥與另一名弟弟均心有餘悸，哥哥更表示「打死也不接她過去住」，最終兄妹商量後，決定由向太出錢送母親入住最好的護老院。

向太形容妹妹「愛折騰，折騰了一輩子」。（小紅書@向太Tiffany）

全款買樓遭母變賣。（小紅書@向太Tiffany）

「不到一年，我妹妹走了」。（小紅書@向太Tiffany）

巨資安排入住頂級護老院

向太表示，母親患上腦退化症後情緒極不穩定，終日大發脾氣並疑神疑鬼指錢財不翼而飛，其後更逐漸認不得人、變得沉默寡言。她送母親入住護老院時，特意再三拜託院方體諒收留，「不要嫌她脾氣壞」；除了護老院本身的職員外，向太更自掏腰包在外面另聘一名私人看護貼身照料母親，只怕有人對母親不好或照顧不周。

送母入高級護老院。（小紅書@向太Tiffany）

向太自掏腰包在外面另聘一名私人看護貼身照料母親。（小紅書@向太Tiffany）

向太怕有人對母親不好或照顧不周。（小紅書@向太Tiffany）

向太拒絕斷絕母女關係

向太坦言自己平日較少親自探望，主要由哥哥及弟弟負責出力走動，「他們出力，我就想說我的孝道就是給錢嘛」。回顧前半生與母親的恩怨糾葛，她直言按母親昔日對待自己的種種情形來說，自己本應與母親徹底斷親，「可是我沒有。因為我覺得恨是一個很累的事。她既然生我，我也沒有必要恨她。」影片末段，向太亦以「無緣不聚，無債不來」總結這段原生家庭宿命，認為今生親緣皆是前世因果，決定彼此是來討債、還債抑或報恩。

向太坦言自己平日較少親自探望。（小紅書@向太Tiffany）

向太曾被母親逼當舞女還債。（小紅書圖片）