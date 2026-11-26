前華姐冠軍李亞男（Leanne）於昨日（25日）迎來42歲生日，她在社交平台大晒慶生靚相。向來錫老婆的王祖藍亦火速現身留言區放閃，更拍片記錄兩公婆的搞笑慶生互動，甜度爆燈。



李亞男42歲生日。（IG@therivergirl）

兩套造型展現凍齡美貌

李亞男雖然已是兩女之母，但身材與膚質依然保養得宜，完全不似42歲。她身穿黑色吊帶白波點長裙，手捧印有自己照片及插上「42」蠟燭的方形蛋糕，對鏡舉起V字手勢並做出俏皮驚訝表情，少女感十足；另一造型則轉走高貴優雅路線，穿上粉色絲質高領上衣及隨性挽起長髮，雙手捧臉驚喜望著鋪滿白玫瑰與蝴蝶結的立體蛋糕，仙氣滿瀉。

少女感十足。（IG@therivergirl）

完全不似42歲。（IG@therivergirl）

包剪揼抹忌廉引爆夫妻搞笑追逐

出名「愛妻號」的王祖藍火速現身留言區，搞笑寫下：「24歲生日快樂！」大放閃光彈，更特意上載慶生短片分享夫妻日常情趣。片中兩人玩包剪揼，王祖藍連輸多局搞到成面忌廉，並企圖將忌廉抹落太太身上，嚇得李亞男邊笑邊推開大叫「我唔愛你」，互動既搞笑又甜蜜。

分享搞笑影片。（IG@wong_cho_lam）

兩公婆好sweet！（IG@wong_cho_lam）

走過三年考驗 豪送過億物業寵妻

兩人結婚多年恩愛如昔，但其實當年曾因王祖藍憑《福祿壽》扮女人爆紅而令李爸爸有所顧慮，甚至定下「三年內不准變壞及結婚」的考驗，期間兩人亦曾忍痛分手三年。最終王祖藍憑真誠打動外父，豪擲500萬禮金及於迪士尼舉行童話婚禮迎娶美人歸；婚後他更先後斥資購入獨立屋及逾1.1億港元白石角豪宅，並將過億物業全數歸入李亞男名下，用實際行動兌現愛妻承諾。

王祖藍在2014年台慶舞台上向李亞男求婚（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍在2014年台慶舞台上向李亞男求婚（YouTube@TVB USA Official）

王祖藍在2014年台慶舞台上向李亞男求婚（YouTube@TVB USA Official）