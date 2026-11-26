歌手譚嘉儀（Kayee）早前在峇里島舉行一場極具儀式感與浪漫氣氛的夢幻婚禮。當日中午七彩煙花與晚間煙火交織，場面璀璨動人。更令人印象深刻的是，整場晚宴充滿雙向驚喜，新人互相送上最真摯的禮物，令全場賓客感動又沸騰。

譚嘉儀（Kayee）與老公早前在峇里島舉行婚禮。（公關提供）

譚嘉儀親撰情歌送老公

晚宴進場環節，譚嘉儀以一首全新創作歌曲《You and Me》驚喜獻給老公。這首歌由她親自填詞、作曲及監製，從靈感、旋律到製作皆一手包辦。歌曲以婚禮為背景，細膩表達對另一半的愛意、感謝與承諾，成為當日最特別、最私人的禮物。

譚嘉儀親作情歌冧夫。（公關提供）

新郎親自演唱《陪著你走》

除了這首親撰情歌外，婚禮當晚更安排了與八位姊妹的表演環節。原本計劃是姊妹們繼續跳舞，與新人一同帶動氣氛。就在大家沉浸在舞蹈與歡樂當中時，老公突然送上另一個大驚喜—親自上台演唱《陪著你走》。歌聲一出，全場即時爆發出熱烈歡呼與掌聲，氣氛瞬間被推向高潮，現場情緒高漲得近乎沸騰。

譚嘉儀老公親自上台演唱《陪著你走》。（公關提供）

新郎與新娘在眾人見證下互相送上驚喜：一邊是譚嘉儀用自己創作的全新歌曲，完整記錄對老公的心意；另一邊是老公以《陪著你走》回應，用歌聲表達守護與陪伴的承諾。兩個驚喜交織，令整場婚禮變得格外溫馨又激動人心。

譚嘉儀老公親自上台演唱《陪著你走》。（公關提供）

婚禮當天，圈中不少好姊妹均有出席，共同見證這場幸福時刻。當中包括遠道由加拿大專程到場的鄧佩儀，以及一眾好姊妹黃嘉雯、鄧伊婷、梁敏巧、陳庭欣、王海榛、林鈺洧、陳丹儀等。她們不僅陪伴新娘，更參與了當晚的表演環節，可見譚嘉儀在圈中人緣極佳，姊妹情誼深厚。

鄧佩儀專程飛峇里島賀譚嘉儀出嫁。（公關提供）

鄧佩儀專程飛峇里島賀譚嘉儀出嫁。（公關提供）

婚禮現場氣氛爆燈

其後，譚嘉儀將整場婚禮的珍貴片段製作成新歌MV，從進場、儀式、姊妹表演、老公驚喜獻唱，到煙花綻放等點滴，全部收錄其中。MV畫面與歌曲情感高度契合，讓觀眾猶如親臨現場，感受這份專屬的浪漫、用心與互相驚喜的動人瞬間。

譚嘉儀婚禮現場氣氛爆燈。（公關提供）

譚嘉儀表示，希望透過自己創作的歌曲，把對老公的心意完整記錄下來，亦讓這場峇里島婚禮的美好回憶，隨著音樂永遠保存。而當晚雙向驚喜的互贈，更成為她最難忘、最幸福的時刻之一。