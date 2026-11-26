由台灣女星兼製作人林心如製作的TVBS新劇《有愛我們牀上談》11月25日舉行首播記者會。先前被傳在排練大尺度親密戲時發生「誤觸」風波的男女主角李程彬、程予希，同場宣傳卻未並肩亮相，受訪時也分屬男女演員兩組。



台灣周刊曾報道，李程彬在排練親密戲時疑似誤觸程予希的「重要部位」，導致現場一度停拍。報道指，林心如出面協調後，劇組仍取消當天的拍攝。消息傳出後，劇組及兩位演員的經紀方均表示，全劇已順利殺青，演員和工作人員都以專業態度完成拍攝。

程予希（Instagram＠lyan616）

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林心如在25日的記者會上說，劇組從開拍前到正式拍攝，都安排專業親密指導陪同。她也在現場把關，並強調會尊重女演員的感受。

李程彬被問及「誤觸」傳聞，神情一度顯得緊張。他說，劇組在拍攝親密戲前做足準備，正式拍攝時也有親密指導在場。

被問到與程予希事後有沒有當面溝通，他說，相關溝通都透過親密指導進行。對於一度拍不下去的說法，他回應：「也沒有，還是有一直拍完。」他也透露，兩人私下沒有聯絡，平時會聯絡的多是相識多年的朋友。

李程彬（Instagram@tobylee1122）

程予希受訪時說，經紀公司當時已代為回應，並肯定劇組拍攝時的專業與用心。被追問當時是否感到不適，她回應說：「其實大家都蠻有火花的，希望大家多關注這部戲。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】