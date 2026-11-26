中國內地女星鄭爽2021年捲入代孕及稅務風波後淡出螢幕。定居美國的她，不時在社交媒體分享近況。她26日上傳一段獨白影片，罕見談及當年選擇代孕時的心情，說自己當時覺得應該有孩子，卻又對建立親密關係感到害怕。她說到一半落淚，「我怕他依賴我，我怕我依賴他，又怕有一天這種感情突然間不存在了……」



鄭爽在帖文中透露，前陣子看完一場演唱會後，心情莫名沉重，於是錄下幾段獨白，這次先公開其中一段。她坦言，自己一直害怕對人或事物產生太深的感情，也常提醒自己「不該擁有」，「我覺得自己這一生要學會愛，學會接受愛，學習的課程很多。」她也說，如果粉絲不喜歡這類影片，可以直接告訴她，她就不再發布。

鄭爽談代孕風波落淚。（微博圖片）

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鄭爽在影片中談及當年對親子關係的顧慮，引來一些網民留言詢問兩名孩子的近況。

現年35歲的鄭爽與前男友張恆在2019年底分手，隨後扯出借貸糾紛，女方向男方追討2000萬人民幣；2021年1月，張恆發文澄清外界傳聞，文中提及「兩個小生命」，兩人此前在美國秘婚，並通過代孕生下一兒一女的消息隨之曝光。鄭爽當時被指曾考慮終止妊娠，並在得知已無法終止妊娠後提出送養。

代孕風波後，鄭爽被中國內地官方點名為「劣跡藝人」，隨後又因逃漏稅遭處罰，演藝事業停擺，已拍攝的作品也未能播出。她否認棄養，並與張恆在美國就孩子的監護權對簿公堂。最終，孩子由張恆單獨撫養，鄭爽每周可探視數小時。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】