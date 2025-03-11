劣跡女星否認「為美國綠卡做小三」富豪兒子踢爆：被包養還懷孕

大陸女星鄭爽4年前爆出美國代孕棄養風波，被官方視為劣跡藝人全面封殺，消失在娛樂圈。日前有一她與已婚富豪業延偉吃飯的照片在網上流傳，有網友爆料她為了拿美國綠卡，淪為富豪當小三。



大陸女星鄭爽4年前爆出美國代孕棄養風波，被官方視為劣跡藝人全面封殺。（微博圖片）

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富豪兒子是美國炫富網紅「AKA」，「AKA」跳出來爆料：

「鄭爽是我爸的小三，她被我爸包養了，還懷孕了。」



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「AKA」表示，「我媽只有一個，我媽是元配，現在過得很慘，每天幫人扛水桶，飲水機上面的水桶，這麼重的水桶扛到8樓、10樓，你們就知道我父親多殘忍了吧」。鄭爽則也罕見跳出來悍衛清白，以錄音檔否認：

「我不會去當小三。」



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