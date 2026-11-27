韓國天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）在舞台上向來氣場全開、引領全球時尚潮流，但私下生活卻意外貼地。他早前作客隊友大聲（Daesung）主持的網絡綜藝節目《家大聲》（ZIP DAESUNG）時，被太陽（Taeyang）踢爆在家極度「宅男」，更意外揭發他多年來竟然一直使用本名「權志龍」叫外賣，手機應用程式內更收藏了多達478間餐廳，而背後原因竟只是「不知道在哪裡修改名字」，呆萌真相引爆網民熱議。



韓國天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）在舞台上向來氣場全開、引領全球時尚潮流，但私下生活卻意外貼地。（IG@xxxibgdrgn）

G-Dragon早前作客隊友大聲（Daesung）主持的網絡綜藝節目《家大聲》（ZIP DAESUNG）時，被太陽（Taeyang）踢爆在家極度「宅男」。（《家大聲》節目截圖）

嫌媽媽愛心餐加熱麻煩 外賣App驚現「權志龍」本名

在該集《家大聲》中，G-Dragon與太陽、大聲難得聚首大談私下生活習慣。期間太陽率先爆料，指自己曾到訪G-Dragon家中，明明看到雪櫃裡塞滿了權媽媽親手準備的愛心飯菜，但G-Dragon嫌「拿出來重新加熱太麻煩」，寧願繼續躺在梳化上碌手機叫外賣，懶散模樣與一般「宅男」無異。

在該集《家大聲》中，G-Dragon與太陽、大聲難得聚首大談私下生活習慣。（《家大聲》節目截圖）

期間太陽率先爆料，指自己曾到訪G-Dragon家中，明明看到雪櫃裡塞滿了權媽媽親手準備的愛心飯菜。（《家大聲》節目截圖）

G-Dragon卻嫌「拿出來重新加熱太麻煩」。（《家大聲》節目截圖）

G-Dragon寧願繼續躺在梳化上碌手機叫外賣，懶散模樣與一般「宅男」無異。（《家大聲》節目截圖）

隨後，G-Dragon與太陽、大聲聊起手機常用的外賣App，當大聲提及外賣App的收件人暱稱時，GD隨即順道請教在哪裡可以修改；太陽此時追問GD外賣收件人填寫了什麼名字，GD坦言就是「權志龍」三個字。由於當紅藝人為免住址與行蹤曝光，大多會使用化名或經理人名字收件，眾人見狀紛紛大感驚訝。

G-Dragon在鏡頭前大方展示手機常用的外賣App。（《家大聲》節目截圖）

G-Dragon與太陽、大聲聊起手機常用的外賣App時，大聲提及自己的App收件人名字，G-Dragon便詢問大聲要在哪裡改外賣收件人的名字。（《家大聲》節目截圖）

太陽詢問G-Dragon其收件人姓名是什麼，他表示收件人就是「權志龍」三個字。（《家大聲》節目截圖）

收藏478間餐廳成「外賣達人」

面對眾人的疑惑，權志龍一臉無辜地反問：「不用本名用什麼？」更坦白承認自己其實一直「不知道在App哪裡可以修改名字」，索性直接沿用本名。更誇張的是，當他滑動外賣App的收藏夾時，畫面顯示他竟然收藏了多達478間食肆，令在場的大聲與太陽目瞪口呆，笑問他是否把全首爾能送外賣的店都儲存下來。G-Dragon解釋，自己習慣將好吃的店加入收藏當作書籤。

當G-Dragon滑動外賣App的收藏夾時，畫面顯示他竟然收藏了多達478間食肆。（《家大聲》節目截圖）

G-Dragon解釋，自己習慣將好吃的店加入收藏當作書籤。（《家大聲》節目截圖）

反差萌引網民熱議：最危險的地方就是最安全

節目播出後，「G-Dragon一直用真名點外賣」的趣事隨即成為網絡熱話。大批網民被天王私下的「反差萌」逗樂，紛紛留言調侃：「原來巨星和我一樣，在手機設定裡找了半天改名按鈕都找不到，這下終於找到和GD的共同點了！」亦有網民笑言：「就算外賣員看到收件人寫『權志龍』，估計也只會以為是哪個中二病粉絲在開玩笑，根本不會想到真的是本尊，這就叫最危險的地方就是最安全！」

就算外賣員看到收件人寫『權志龍』，估計也只會以為是哪個中二病粉絲在開玩笑，根本不會想到真的是本尊，這就叫最危險的地方就是最安全！ 網民留言

原來巨星和我一樣，在手機設定裡找了半天改名按鈕都找不到，這下終於找到和GD的共同點了！ 網民留言

《家大聲》節目播出後，「G-Dragon一直用真名點外賣」的趣事隨即成為網絡熱話。（IG@8lo8lo8lowme）