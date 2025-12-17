權志龍不知道中國粉絲說什麼　叫講韓文卻被網民鬧　其實另有原因

G-DRAGON權志龍近日展開世界巡演《Übermensch》，日前（12月12、13日）回到首爾舉辦加場演唱會，期間場內有粉絲用普通話大叫「我愛你」，權志龍以韓語詢問「這是什麼意思？」並補充「這裏是韓國」。影片傳播後，部分網民認為權志龍「排斥中文」，「不尊重中國粉絲」，因此猛烈抨擊本人。但真相是權志龍有解釋說「『我愛你』在韓語中是『撒浪嘿』」，最後還用韓語回應「撒浪嘿」。



權志龍演唱會惹爭議

從影片中可見，當時演唱會應進入了與現場觀眾聊天的環節，台下突然傳來有粉絲用普通話告白大叫「我愛你」， 當場GD呆了一下，隨即面露笑容表示「我聽不懂你在說什麼。」接著半開玩笑補一句：「『我愛你』是什麼？這裡是韓國。」說「這裡是韓國」這句話時，更手指一指觀眾席，全場瞬間尖叫聲不斷。

而相關片段也在Threads和小紅書瘋傳，但部分傳播片段僅截取「這裏是韓國」「聽不懂」等語句，忽略翻譯環節，部分內地賬號更炒作「冷落中粉」，因此中國網民將此解讀為「排斥中文」，更大罵權志龍，要求韓國明星來中國也要說中文。

權志龍與觀眾互動真相

輿論風波發生後，有現在粉絲也公開了現場視頻，當時有中國粉絲用中文高喊「我愛你」。權志龍先以韓語詢問「這是什麼意思？」，隨後主動翻譯：「在韓語裏是『撒浪嘿』」，並補充說明「這裏是韓國」（意指需用韓語與全場觀眾溝通），最後用韓語回應「撒浪嘿」。當時被回應的粉絲在社交平台發布了視頻，表示對互動感到欣喜；其他現場觀眾也證實當時互動氛圍輕鬆愉快，亦有熱心博主在社媒發文澄清該事。

權志龍在大埔火災時捐款100萬港幣

當時大埔宏福苑火災造成了逾百人死亡，引發國際關注，權志龍就向香港政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐款100萬港元，據韓媒報道，GD特別要求將其款項用於支持參與救援、災後重建工作的消防員和義工。由GD擔任榮譽主席的JusPeace基金會（JusPeace Foundation）也與香港本地機構合作，運用基金會的專業知識為消防員和災後救援人員提供心理支援。

在11月29日MAMA頒獎禮的壓軸舞台上，權志龍在演唱歌曲《DRAMA》時，他刻意跳過了原歌詞中的英文「burn burn」（燃燒）部分，並同步消音伴奏中的對應詞彙，形成數秒靜默留白。

當晚權志龍還刪除了歌曲中的日語段落，並將一貫鮮明的髮色染成純黑，以全黑西裝造型登場，胸口佩戴象徵哀悼的黑絲帶與淡粉色玫瑰。舞台設計上，原版的電子舞曲火焰特效被取消，轉而採用冷色調燈光與佈景，壓軸曲目也從計劃中的燃曲《TOO BAD》替換為抒情歌《無題》。