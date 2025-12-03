GD權志龍Chanel大秀狗啃劉海夢回2015　機場Look竟撞款黃宗澤？

G-Dragon（權志龍）一直是時尚界的指標，更有「人間香奈兒」的美譽。美國時間12月3日，GD現身紐約出席Chanel 2026高級手工坊大秀（Métiers d'Art），一改早前的長髮造型，以標誌性的「狗啃劉海」短髮示人，瞬間引爆網絡熱話，不少粉絲激動高呼：「這簡直是夢回十年前！」



權志龍Chanel大秀造型。（VCG)

夢回2015！黑髮狗啃劉海 顏值回春

G-Dragon自2015年成為首位獲Chanel任命為全球品牌大使的亞洲男星，其造型與品牌一直密不可分，GD今次是第18次受邀出席品牌大秀。在紐約大秀現場，GD身穿All Black套裝，搭配極短黑髮及鋸齒狀的「狗啃劉海」造型。這一身Look立刻讓人聯想到他在2015年時期的經典造型，與十年前的風格高度重合。

權志龍2025年Chanel大秀造型。（VCG)

權志龍2015年同款狗啃劉海造型。（VCG)

照片一出隨即登上熱搜，網民紛紛洗版留言：「完全看不出歲月痕跡」、「以為穿越回2015年」、「只有GD能駕馭這種髮型」，大讚他顏值回春，氣場依舊強大。

機場時尚被嘲「姨味濃」？手袋意外撞款黃宗澤

在正式大秀前的機場照同樣精彩。12月1日，GD從仁川機場出發飛往紐約時，再次展現其「無性別穿搭」功力。他身穿Chanel女裝黑色蝴蝶結羽絨褸，頭戴彩色頭巾配毛絨耳罩，再加一副復古黑超，造型極具衝擊力。

權志龍機場look。（VCG）

雖然有部分網民笑指這身打扮「姨味濃」，甚至調侃像「剛去完街市的大媽」，但這無阻單品火速售罄，代購圈更是搶到手軟。最搞笑的是，眼尖的港劇迷發現，GD肩上背著的Chanel手袋，竟然與《新聞女王2》中黃宗澤（Bosco）的手袋「撞款」！

權志龍機場look。（網上圖片）

權志龍的手袋與黃宗澤「撞款」。（《新聞女王2》劇集截圖）