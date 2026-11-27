內地女演員趙昭儀近日在藝人賴冠霖主持的影音播客（Video Podcast）節目中，罕有自揭過往拍戲時的難堪經歷。她憶述某次全組通宵拍攝期間，涉事導演竟透過所有工作人員都能聽見的對講機公開頻道，當眾要求她「露出來給大家看，讓大家放鬆一下」。趙昭儀坦言當時感到「超生氣」，卻受制於片場權力不對等而無力反抗。事件隨即在網上引發熱議，令娛樂圈及職場言語性騷擾問題再度備受關注。



內地女演員趙昭儀近日在藝人賴冠霖主持的影音播客（Video Podcast）節目中，罕有自揭過往拍戲時的難堪經歷。（《龜山鄉2》節目截圖）

趙昭儀坦言當時感到「超生氣」，卻受制於片場權力不對等而無力反抗。（微博@趙昭儀_Melek）

通宵拍戲遭導演冒犯 揭劇組潛規則

趙昭儀在節目中與主持人賴冠霖對談時提及，當時整個劇組正進行通宵拍攝，現場氣氛疲憊。期間，導演突然拿起對講機向她喊話，先以「兄弟們拍這場戲跟著你熬大夜熬到現在」作鋪墊，隨即說出「別那麼小氣，你就露出來給大家看，讓大家放鬆一下唄」等帶有明顯性暗示的言論。由於該對講機處於開放頻道，在場所有工作人員均能清晰聽見該番對話。

趙昭儀在節目中與主持人賴冠霖對談時提及，當時整個劇組正進行通宵拍攝，現場氣氛疲憊。（《龜山鄉2》節目截圖）

導演突然拿起對講機向她喊話，先以「兄弟們拍這場戲跟著你熬大夜熬到現在」作鋪墊。（《龜山鄉2》節目截圖）

導演隨即對趙昭儀說出：別那麼小氣了。（《龜山鄉2》節目截圖）

導演繼續對趙昭儀說：你就露出來給大家看。（《龜山鄉2》節目截圖）

導演繼續對趙昭儀說：你就露出來給大家看，讓大家放鬆一下唄。（《龜山鄉2》節目截圖）

除了這宗言語冒犯事件，趙昭儀亦在節目中披露片場存在的性別偏見。她指出，自己踏入劇組聽到的第一條規矩，便是「女生不能坐鏡頭箱」，並將此類針對女性的限制形容為「微妙的惡意」。

趙昭儀指出，自己踏入劇組聽到的第一條規矩，便是「女生不能坐鏡頭箱」。（《龜山鄉2》節目截圖）

趙昭儀將此類針對女性的限制形容為「微妙的惡意」。（《龜山鄉2》節目截圖）

權力不對等下無力反抗 坦言當時「超生氣」

面對突如其來的公開調侃，趙昭儀在節目中坦言當時內心「超生氣」。腦海中甚至閃過反擊念頭，但在片場高度講求階級與權力不對等的環境下，賴冠霖形容她彷彿被一股無形力量「摁住」，而趙昭儀也因此情緒完全低落、開朗不起來，當場根本無力反抗。

面對突如其來的公開調侃，趙昭儀在節目中坦言當時內心「超生氣」。（《龜山鄉2》節目截圖）

趙昭儀腦海中甚至閃過反擊念頭。（《龜山鄉2》節目截圖）

但趙昭儀在片場高度講求階級與權力不對等的環境下，賴冠霖形容她彷彿被一股無形力量「摁住」。（《龜山鄉2》節目截圖）

趙昭儀也因此情緒完全低落、開朗不起來，當場根本無力反抗。（《龜山鄉2》節目截圖）

訪談片段被網民剪輯並在網絡廣泛流傳後，多間內地媒體均以「開黃腔」（即講黃色笑話或進行言語性騷擾）來定性該名導演的言行。趙昭儀生於1999年，曾憑《一夜新娘》、《冰雨火》等劇集累積知名度。她此次公開披露新人時期的委屈經歷，迅速在網上引發極大迴響。截至目前，趙昭儀並未點名涉事導演或劇組，亦未有相關劇組就事件作出回應。

趙昭儀曾出演《一夜新娘》。（《一夜新娘》劇照）

趙昭儀曾出演《冰雨火》。（《冰雨火》劇照）

截至目前，趙昭儀並未點名涉事導演或劇組，亦未有相關劇組就事件作出回應。（微博@趙昭儀_Melek）

網民怒轟低俗戲弄非搞氣氛 促公開涉事導演身份

事件引起網民強烈共鳴，討論主要集中在追究涉事者責任，以及對職場性騷擾現象的不滿。不少網民留言要求公開涉事導演身份，直言「到底哪個導演啊，什麼時候能整頓這種行為」、「聽得人火滾」、「不只娛樂圈，有些公司裏也是這樣」；亦有不少網民力撐趙昭儀，認為「職場裡的低俗戲弄從來不是活躍氣氛，而是讓人窒息的不尊重」、「敢於說出來真的很需要勇氣」。

到底哪個導演啊，什麼時候能整頓這種行為。 網民留言

職場裡的低俗戲弄從來不是活躍氣氛，而是讓人窒息的不尊重。 網民留言

事件引起網民強烈共鳴，討論主要集中在追究涉事者責任，以及對職場性騷擾現象的不滿。（《龜山鄉2》節目截圖）