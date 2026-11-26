吳彥祖（Daniel）近年不時北上吸金並活躍於內地社交平台，近日他現身成都作客當地網紅「老白」的私人會所，期間不但大談車經與DJ往事，更應對方要求，事隔逾20年親身上陣重演經典電影《新警察故事》的招牌跳上車動作，身手依然敏捷。



吳彥祖與內地網紅合體拍片。（抖音@小賤賤G.E.D）

大談汽車經。（抖音@小賤賤G.E.D）

事隔逾廿年親身示範寶刀未老

從網上流傳的短片所見，老白在會所車庫前向吳彥祖請教，直言：「其實之前電影裡面你上車的動作有一個特別帥氣的上車動作，我也想變成吳彥祖。」面對粉絲請求，吳彥祖毫無巨星架子，笑言：「二十多年前的，我看看能不能。」他隨即親身上陣示範，提醒「你要兩個手很穩才行，我試試看，不知道能不能。」隨後雙手按住車框，一個箭步躍入紅色開篷跑車駕駛座，連他自己都忍不住感嘆「還可以」。之後他更貼身指導對方先壓腿及屈起膝蓋發力，雖然老白嘗試時略顯吃力，但吳彥祖依然大派高帽讚對方：「比我好，比我好。」

重演《新警察故事》跳上車。（抖音@小賤賤G.E.D）

重演《新警察故事》跳上車。（抖音@小賤賤G.E.D）

寶刀未老。（抖音@小賤賤G.E.D）

為「老白」鼓掌。（抖音@小賤賤G.E.D）

名車列陣兼大曬偶像珍藏

為了盡地主之誼，老白亦在名為「小破屋」的成都錦江邊私人空間內，特意出動多輛罕見古董名車及超跑列陣款待偶像，甚至大曬自小儲下的吳彥祖早期訪問剪報與第一張親筆簽名照，更剪輯成致敬短片。吳彥祖見到這批連自己都未有保留的珍藏時大為驚喜，坦言相當感動，並多謝對方多年來的支持。

出動多輛罕見古董名車及超跑列陣款待偶像。（抖音@小賤賤G.E.D）

出動多輛罕見古董名車及超跑列陣款待偶像。（抖音@小賤賤G.E.D）

網紅遭起底揭超猛背景

不過，片段曝光後亦引來部分網民質疑吳彥祖此舉有「自降身價」之嫌，事關「老白」的社交平台粉絲量僅約600萬，在內地網紅圈中不算一線網紅。然而，隨即有知情網民起底指老白實為隱形富豪，出身職業DJ的他早年賺得第一桶金後，投資酒吧生意及轉讓紙巾廠股份，即使不拍片亦財源滾滾，在圈中人脈極廣，不少大卡士明星私下亦與他交好，難怪連吳彥祖都肯賞面赴約拍片。

有網民指老白實為隱形富豪。（抖音@小賤賤G.E.D）