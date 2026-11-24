男神吳彥祖與名模老婆Lisa S.結婚多年，育有愛女吳斐然（Raven），近年一家三口定居美國生活。雖然吳彥祖經常忙於拍戲工作，但Lisa S.依然將家庭照顧得井井有條，向來是愛馬之人的她，一有空閒便會親自駕車前往馬場探望愛駒。



吳彥祖名模老婆Lisa S.早前宣佈復出，不時在小紅書分享日常生活。（小紅書）

勁甜蜜。（IG@thelisa_s）

吳彥祖老婆Lisa S.回憶2002年南非拍拖舊照。（IG@thelisa_s）

Lisa S.洛杉磯塞車塞到發火

不過，日前Lisa S.在社交平台上載一段前往馬場的日常短片，片中她竟然一改平日高貴優雅的名模形象，一邊揸車一邊忍不住大發脾氣！原來美國洛杉磯當地的交通擠塞問題極度嚴重，令她塞在車陣中感到無比煩躁，忍不住當場抱怨怒轟：「點解洛杉磯會變成咁？每個人嘅表現好似佢哋第一日揸車咁！我哋喺呢度去邊都要揸車，真係好無奈！」她更自嘲去一趟馬場竟然要塞足7個鐘，簡直令人崩潰，幸好當順利抵達馬場見到心愛馬匹時，Lisa S.的暴躁心情才隨即平復下來。

Lisa S.發火鬧爆洛杉磯司機：「好似第一日學車咁」。（小紅書）

Lisa S.直言為了愛馬，在路上花的時間再久也絕對值得。（小紅書）

Lisa S.大讚中國外賣超方便

除了對美國的交通狀況滿腹牢騷，提到平日點外賣的繁瑣過程時，Lisa S.更突然大讚中國的生活極度便利，坦言十分懷念昔日在中國生活的日子，尤其是效率驚人的外送服務！Lisa S.在短片中興奮地跟身邊朋友對話，更忍不住笑言：「如果我哋喺中國，直接用『美團』點外賣就得啦！外賣好快就會送到我門口，仲要好方便！真係希望我之前喺中國嘅時候就知有咁便利嘅功能，不過算啦，我以前都係叫朋友幫我點。」一番真情流露盡顯對中國便利生活的深深掛念。

提到中國外賣服務，Lisa S.大讚超級便利。（小紅書）

Lisa S.得知外國手機號碼也能直接點外賣時，十分驚訝。（小紅書）

吳彥祖曾自嘲「全身最乾淨」暗指無性生活

事實上，吳彥祖與Lisa S.自2010年拉埋天窗至今已走過十多個年頭，二人早已是默契十足的老夫老妻。雖然吳彥祖過去曾大開玩笑，自嘲結婚多年「生殖器可能是全身最乾淨的地方」，疑似大方暗示過「無性婚姻」，但兩夫妻多年來一向恩愛如昔，家庭生活幸福美滿。更有趣的是，近年不少眼利網民發現，Lisa S.與老公吳彥祖越來越有「夫妻相」，甚至有人直指她高得離譜的髮線跟老公簡直一模一樣，搞笑形容二人雖然愈來愈「女生男相」，但卻愈顯恩愛，羨煞旁人！

其實佢只係講笑啫。(IG@thatdanielwu)

吳彥祖與Lisa S.婚後誕下女兒Raven吳斐然。（IG@thatdanielwu）