61歲資深藝人雪梨（嚴惠明）近日接受方健儀主持的YouTube節目《女人方言》訪問，罕有剖白早年入行經過、與已故武打巨星徐少強的轟烈情史，以及年輕為母、與一對子女分隔兩地多年的心路歷程。向來性格剛烈的雪梨在訪問中毫無保留，直言當年愛得盲目，更首度談及昔日曾打算註冊結婚卻因男方忘記帶離婚證明書而未成的往事，如今走過高低起跌，她坦言早已放下。

直言當年愛得盲目。（YouTube@女人方言）

雪梨罕談15歲戀徐少強內幕。（YouTube@女人方言）

15歲與徐少強泰國一吻定情

雪梨最為人熟知的感情，莫過於15歲拍攝電影《養鬼》時，與年長她一倍、當時31歲的徐少強相戀。這段相差16年的戀情當年惹來不少非議，胞姊米雪亦曾反對，加上徐少強當時與第二任妻子尚未辦妥離婚，令雪梨一度背負「第三者」之名。

重提當年為何動心，雪梨大方認自己是「戀愛腦」，全因男方一次驚喜令她心動：「他畀了一次驚喜我之後，我就愛上他囉。就是泰國直播、全國直播的時候，錫了我一啖。畀你都心動啦，係唔係？」對於外界質疑年齡差距或家庭背景，她直率回應：「如果我好似你講得咁有腦，我就不會盲目啦？有家室我是後期才知道的。其實我唔覺得有乜嘢障礙，我又唔係殺人放火，我只是戀愛嘛。」她亦強調自己只是分享個人經歷，並非鼓勵他人照搬。

雪梨因拍攝徐少強投資的電影《養鬼》 而跟對方走在一起，當年她才15歲。（電影截圖）

徐少強現任妻子比他年輕30歲。（網上圖片）

18歲未婚生子曾赴註冊 因忘帶離婚紙告吹

雪梨18歲時為徐少強未婚誕下大仔徐偉棟，其後再誕下女兒徐穎堃，惟兩人始終未有正式成為合法夫妻。雪梨在節目中罕有披露當年曾前往註冊結婚的細節：「相處有問題啦，大家嘅思維都有問題，理念都有問題。離開是合適啲，可以處理咗一啲不必要嘅麻煩，或者不必要嘅傷害。中間都有拉扯過，重新嘗試都依然係呢三大問題。曾經去註冊結婚，那一刻佢忘記帶離婚證明書，所以結不成，這是事實。」

最終兩人因相處與理念難合而分開。雪梨表示早已放下，視之為上天安排的功課。被問到有否後悔走過這條路，她豁達地說：「如果畀你再去回那個時間的思維、性格、處事、事件的發生，你一樣係會咁做。」

徐少強與徐頴堃徐偉棟。（IG@ericacwk）

為生計分隔兩地4年

年輕做媽媽再兼顧工作，雪梨坦言當年為生計回港拍劇，曾與移居加拿大的子女分隔兩地長達4年。她憶述回港探望或重聚初期，孩子一度對她生疏甚至「唔識叫媽咪」。雪梨沒有因此氣餒，而是靠講故事、陪伴與日常互動慢慢修補關係。

如今一對子女先後入行，雪梨抱持開明與支持態度，事前會提醒他們應酬與處事細節，但從不施加壓力：「最重要佢哋做得開心……我覺得佢哋現在非常之開心，如果一炮而紅，唔知佢哋承唔承受到嗰種壓力，佢哋依家做到想做嘅嘢，滿足於現狀。雖然唔係紅到天王巨星，但佢哋有粉絲，我非常之開心。」

至於年過花甲、經歷健康起伏及面對外界對外貌變化的討論，雪梨同樣以平常心看待：「人總會有變化，除非你打針整容。我覺得有啲皺紋、身形身材有啲變化，好正常而已。人類就是這樣的啦。」