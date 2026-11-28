無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》女神俞可程（Kanis）深陷「假單身」及秘戀TVB綜藝科導演疑雲，神隱逾一周後昨日（27日）在IG限時動態發聲明否認謠言並宣布退出節目。她近日接受《東網》訪問時曾表示，若覺得自己有做錯便會作出反省。惟聲明因未逐一拆解疑點遭網民狠批「唔收貨」及冠以「大話精」等負面稱號，而原本追求她的男嘉賓侯建民（Zico）戲份受到影響。

俞可程宣布退賽。（IG@kanissyu）

林盛斌稱不補人但會調整內容，更嘆Zico可惜。(IG@kanissyu)

俞可程否認謠言宣佈退賽

昨日（27日），俞可程在IG限時動態以全黑背景發布聲明，正式交代去向。她在文中先就個人新聞佔用時間並影響《女神配對計劃2》節目焦點致歉，強調自己過往參與拍攝時一直全心投入、非常珍惜這段經歷。針對連日來的「假單身」及秘戀傳聞，她未有逐一拆解細節，僅以一句「網上新聞傳的謠言均為不屬實」帶過，並表示接下來會更專注於工作上，但官方最新釋出的水上見面會宣傳海報及帖文中，俞可程已被火速剔除，原本七位女神僅餘六人，切割速度極快。

無綫最新公布的水上樂園宣傳海報已將她除名，僅餘六位女神。（IG@waterworldoceanparkhk）

訪問曾認做錯會反省 自揭情傷

俞可程早前接受訪問時曾談及如何面對網上負評，坦言壓力一定有，但無論好與壞的評論都要相信自己的決定，若覺得自己有做錯便會作出反省。她亦曾重提最初被批評聲線作狀及「好姣」，笑言一度懷疑自己是否刻意扮嘢，但其實從小到大聲線便是如此，轉念一想反而開心終於有人發現自己。

感情方面，她曾透露拍過四次拖，自認以前戀愛腦及天真，每次拍拖均全情投入、視對方為結婚對象，卻曾遭遇另一半出軌及被對方冷暴力，令她一度對愛情有陰影，甚至試過分手太傷心，搭車都會無啦啦流眼淚、隔兩星期就會發燒，賀爾蒙亂晒。她曾指已走出陰霾，參加節目是相信愛情、期待愛與被愛，如今卻因風波無奈退出，相信亦非她所願。

俞可程自揭情傷。(盧振輝 攝)

網民狠批俞可程心虛逃避 求愛者Zico慘成炮灰

俞可程宣佈退賽原意為節目止血，但大批網民卻依然不買帳，狠批她始終未有正面交代「假單身」疑雲，留言區一片聲討，直斥她是「大話精」、「騙子」及「呃晒全港觀眾」。隨著俞可程在節目中鏡頭被刪及退賽，原本積極向她展開追求、早前更曾親口剖白鍾情原因的「求愛勇者」侯建民（Zico）亦無奈遭連累，戲份被剪走甚至面臨出局。

自風波至今一直未有公開表態的Zico，近日寄情打理自家甜品生意，連日在社交網分享製作刨冰的短片宣傳店舖，昨日更有網民湧入其留言區為他打氣，安慰他「可惜啦Zico，放眼將來」、「戥你唔抵，你值得更好」。

Zico寄情打理自家甜品生意。（IG@iceyakiz）

林盛斌稱節目會調整內容不補人

節目主持林盛斌（Bob）對於俞可程退賽一事受訪時表示，相信對方經過深思熟慮才作出決定，並透露節目組不會加入新女神代替其位置，其他女神亦毋須補錄，但整體內容會作出適量調整與修改，希望大家繼續支持節目。至於Zico何去何從，林盛斌稱要交由節目組與對方溝通，直言見到Zico與Kanis難得有進展，卻遇上今次突發事件，令他感到非常可惜。