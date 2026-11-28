《中年好聲音4》第13名參賽者雷小雷突然在社交平台公開一張躺病牀、鼻插氧氣喉的照片，並寫下「安全，謝謝香港警察」，嚇壞大批粉絲惹遇劫揣測。事實上，他長期隻身在港打拼、缺乏家人貼身照料，早在今年8月便因暴瘦令粉絲憂心，近月亦頻見吊鹽水紀錄，日前更曾因病倒缺席與韋綺珊及賈思樂等前輩好友的聚會，當時曾貼出鮮花照並以「我命硬」自我打氣。如今突傳入院插喉消息，一眾歌迷與網民紛紛留言祈願他早日康復、平安無事。

雷小雷奪得《中年好聲音4》第13名。（TVB）

雷小雷晒插氧氣喉照嚇壞粉絲。（IG@leixiaoleialex1990）

雷小雷配文：「安全，謝謝香港警察」（IG@leixiaoleialex1990）

雷小雷突晒病牀插氧氣喉照

雷小雷在社交平台貼出躺在醫院病牀、鼻插氧氣喉的照片，令粉絲大驚失色並紛紛留言追問事發經過。更令網民心驚膽戰的是，他在帖文中寫下「安全，謝謝香港警察」，令不少人一度揣測他是否在外遇劫或遭遇意外受傷。

雷小雷暴瘦惹粉絲憂心。（IG@leixiaoleialex1990）

數月頻打點滴缺席聚會 獨自在港乏人照料

雷小雷的健康危機早有端倪。由於長期隻身在港打拼、身邊缺乏家人貼身照料，他早在今年8月便因身形明顯暴瘦令粉絲擔憂。事隔數月狀況未見明顯好轉，社交平台亦不時出現他在醫院吊鹽水打點滴的紀錄。日前他原定與韋綺珊及賈思樂等前輩好友聚會，卻因突然病倒缺席，當時曾貼出預備送眾人的鮮花照片，並樂觀打氣「每次都要努力，然後一點一點改變，沒事兒，我命硬」，展現硬漢一面。

雷小雷8月起已暴瘦頻打點滴，獨自在港打拼令人憂心。（IG@leixiaoleialex1990）

雷小雷比賽期間仍長途返浙江探親

回顧雷小雷在《中年好聲音4》的歷程，其拼搏精神與坎坷背景早已打動觀眾。他自幼由年邁嫲嫲靠凌晨摸黑上山挖掘中草藥變賣維生撫養成人，成長路上曾飽受欺凌，憑歌唱重拾自信。參賽期間他每次告一段落便花費逾二十小時車程返回浙江探望高齡嫲嫲，孝心可嘉。今年6月底淘汰環節中，他於加時PK賽獻唱《唯一》時疑因壓力大忘詞，最終以第13名畢業離場。如今突傳入院插喉，歌迷與網民無不祈願他平安康復。