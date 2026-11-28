現年42歲的鍾嘉欣（Linda）自2015年嫁給脊醫老公Jeremy Leung後，先後誕下三名子女，隨夫移居加拿大相夫教子，並以家庭為重。近日她作客好友陳敏之的網上節目《Chi Chat》，大談「一拖三」的放手式育兒經，以及兩度選擇在家中自然分娩的心路歷程。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

三名子女各有性格

談到分別10歲的大女Kelly、8歲的二仔Jared及4歲的細女Anika，鍾嘉欣笑言三姊弟妹性格截然不同，大女似「姊妹」、二仔最黐身猶如「情人」，而細女則是集萬千寵愛於一身的「Boss」。由於不時要飛離加拿大工作，她坦言這反而成為訓練子女獨立的契機，並時刻提醒自己切勿過分保護：「我成日提醒自己，就係我要相信我嗰啲仔女係有能力。而我同我老公嘅Goal（目標）係我哋要Independent individuals（獨立個體），即係一啲有自我能力、可以Handle到life嘅人，因為我哋唔會永遠喺度，所以我唔可以做個咩都幫佢處理晒嘅人。」她平日會讓大女自行煎蛋準備早餐、執書包及交功課，認為快樂是源自自己努力後的成果。

鍾嘉欣回歸家庭照顧三名子女。（IG：@chungkayanlinda）

培養孩子獨立能力。（節目截圖）

兩度家中自然分娩非逞強

除了育兒哲學，鍾嘉欣在誕下大女後，第二及第三胎均大膽選擇在加拿大「家中自然分娩」。面對外界驚嘆，她解釋並非逞強，而是深信身體本能，想給予孩子最自然的出生方式，更抱持「唔得咪開刀囉，唔試咗先我點知我唔得呢？」的開放心態。雖然分娩劇痛無可避免，但過程卻徹底打開了她對生命的全新認知：「我Feel到我內心嘅Power（力量），I have the power within and I can。咁到我生咗出嚟，我成功咗，好健康嘅BB出世，其實佢係開咗我個腦一啲唔同嘅Circuits（迴路），導致到我睇嘢唔同咗。佢令我發現原來我內心係咁有勇氣嘅，即係原來我可以做到嘅！」

通過在家中分娩發現內心的勇氣。（節目截圖）

做足資料搜集在家分娩

對於外界擔心在家分娩的風險，鍾嘉欣強調自己向來注重安全，事前做足資料搜集，加上加拿大註冊助產士受過嚴格專業訓練，部分更曾任無國界醫生，具備豐富應變經驗，讓她能安心以最自然的方式迎接新生命。她認為這兩次經歷賦予她強大能量，令日後面對任何人生難題都更有底氣。