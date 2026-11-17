現年42歲的鍾嘉欣（Linda）早前重磅宣布將於明年3月6日假香港紅磡體育館舉行《A Walk To Remember世界巡迴演唱會–香港站》，掀起撲飛熱潮，人氣強勁。不過，她原定於今年12月31日在汕頭市體育中心體育館舉行的跨年演唱會，近日卻突然傳出取消的消息，令不少已購票的歌迷大感愕然。

鍾嘉欣（Linda）將於明年3月6日假香港紅磡體育館舉行演唱會，人氣強勁。（微博＠Linda鍾嘉欣）

鍾嘉欣汕頭跨年騷宣布取消

主辦單位日前正式發出公告，宣布有關演出計劃需要作出調整。公告中解釋，由於跨年檔期正值旅遊高峰期，日期相當特殊，導致汕頭當地的酒店住宿及高鐵車票供應高度緊張。主辦方表示，為了保障歌迷的出行便利，並希望大家能擁有更優質、舒心的現場觀演體驗，經多方溝通協調及審慎研究後，無奈決定將原定今年除夕夜的汕頭演出延期至2027年舉辦，而跨年場次後續亦將會更換演出城市。

鍾嘉欣汕頭跨年騷宣佈取消。（廣州星漾廣告有限公司）

至於受汕頭場改動影響的觀眾，主辦單位在公告中亦深表歉意，並承諾妥善保障消費者權益。凡已購買汕頭場門票的觀眾均會獲得全額退款安排，票款預計將於7個工作天左右按原路自動退回，歌迷無需額外操作，如有疑問亦可向各售票平台查詢。

鍾嘉欣（Linda）近年頻頻到不同地方舉行巡迴演唱會吸金。（IG@chungkayanlinda）

12.31改赴湛江開騷

正當一眾粉絲擔心今年跨年夜無法與偶像見面之際，鍾嘉欣隨即在個人社交平台親自發文派定心丸，宣布跨年演唱會正式改到廣東湛江舉行。她在帖文中寫道：「新地點，不變嘅2027跨年約定！12月31日，湛江，我哋依然一齊唱歌、一齊倒數。多謝大家嘅理解同支持，期待同湛江每一位朋友見面，一齊迎接2027。」