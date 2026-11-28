被韓媒譽為「音樂劇教父」的南韓62歲資深演員南京柱（남경주），涉嫌利用大學教授身分及業界影響力性侵女學生，案件週五（11月27日）在首爾中央地方法院首度開庭。檢方在庭上公開女事主事後哭訴錄音及法醫鑑定報告，指女事主身體多處驗出同一男性DNA，但警方因被告最初認罪而未作比對。南京柱庭上承認曾試圖與對方發生性關係，但否認涉及權勢壓迫及實際性交；案件定於30日續審並作一審宣判。



被韓媒譽為「音樂劇教父」的南韓62歲資深演員南京柱（남경주），涉嫌利用大學教授身分及業界影響力性侵女學生。（YouTube@YTN影片截圖）

南京柱庭上承認曾試圖與對方發生性關係，但否認涉及權勢壓迫及實際性交；案件定於30日續審並作一審宣判。（YouTube@YTN影片截圖）

庭上證據：道別片段、哭訴錄音與DNA

檢方指控南京柱去年12月在首爾瑞草區一間工作室與學生舉行年末聚會後，趁女事主獨自留下時，利用教授地位侵犯對方。今年以涉嫌「利用威力等被監督者姦淫罪」（피감독자간음，南韓刑法俗稱權勢性侵罪）將其不拘留起訴。庭上播放的閉路電視顯示，兩人離開建築物時曾擁抱並親吻額頭，女事主稱當時處於醉酒狀態，僅記得是禮貌道別。

檢方指控南京柱去年12月在首爾瑞草區一間工作室與學生舉行年末聚會後，趁女事主獨自留下時，利用教授地位侵犯對方。（YouTube@KBS Kpop影片截圖）

今年4月以涉嫌「業務上威力等姦淫罪」將南京柱在不拘留狀態下將其起訴。（YouTube@KBS Kpop影片截圖）

檢方同時公開女事主事後致電友人的錄音，她語帶哭腔表示「我明明說了不要」，並透露曾以對方已有家庭為由拒絕，卻獲回應「沒有什麼需要負責的」。檢方指出，女事主視南京柱為榜樣，且曾獲邀擔任助教，因憂慮影響學業與前途而不敢反抗。此外，鑑定顯示女事主胸部、嘴唇、性器官及內褲均驗出同一男性DNA，但警方因南京柱最初承認發生性關係而未作採樣比對，直至他其後改口否認，檢方才申請補做鑑定。

檢方同時公開女事主事後致電友人的錄音，透露曾以對方已有家庭為由拒絕，卻獲回應「沒有什麼需要負責的」。（YouTube@play 채널A影片截圖）

檢方指出，女事主視南京柱為榜樣，且曾獲邀擔任助教，因憂慮影響學業與前途而不敢反抗。（YouTube@play 채널A影片截圖）

控辯交鋒：親筆信懇求封口 辯方否認存在監督關係

辯方律師在庭上全面否認控罪，辯稱事發時女事主已無機會再修讀南京柱的課程，助教邀約亦未落實，雙方在法律上不存在保護與監督關係；律師又指被告雖承認曾試圖發生性關係，但未施加脅迫，亦未實際成事。法官詢問南京柱是否同意辯方立場，他僅簡短回答「是」。

辯方律師在庭上全面否認控罪，辯稱事發時女事主已無機會再修讀南京柱的課程，助教邀約亦未落實，雙方在法律上不存在保護與監督關係。（YouTube@NOL 티켓影片截圖）

律師又指南京柱雖承認曾試圖發生性關係，但未施加脅迫，亦未實際成事。（YouTube@NOL 티켓影片截圖）

檢方隨即引述南京柱早前供詞反駁，指他曾提及親吻、觸摸胸部及試圖性交等細節，前後口供明顯矛盾。檢方更呈上他於案發10日後寫給女事主的親筆信，信中形容事件是「教授與學生之間絕不應發生的事」，懇求對方「不要向世人張揚」並讓他繼續完成演出。

檢方隨即引述南京柱早前供詞反駁，指他曾提及親吻、觸摸胸部及試圖性交等細節，前後口供明顯矛盾。（YouTube@NOL 티켓影片截圖）

檢方更呈上南京柱於案發10日後寫給女事主的親筆信，信中懇求對方「不要向世人張揚」並讓他繼續完成演出。（YouTube@NOL 티켓影片截圖）

國民參與審判 法官言論掀二次傷害爭議

南京柱原先任職的弘益大學已於今年3月解除其表演藝術學部副教授職務。被告一方曾申請庭外和解但遭女事主拒絕，案件遂應辯方要求採行「國民參與審判」，由普通市民擔任陪審員提供無法律約束力的評議。不過，審判長早前批准申請時，曾稱「即使結合專長演出音樂劇亦可接受」，在韓國社會引發對受害人造成「二次傷害」的批評。法院將於30日聽取控辯結案陳詞後，由陪審團評議並於同日宣判。

南京柱原先任職的弘益大學已於今年3月解除其表演藝術學部副教授職務。（YouTube@play 채널A影片截圖）